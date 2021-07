El risc de rebrot, el principal indicador de la pandèmia, continua pujant de forma contundent a la comarca del Bages. Aquest dijous, segons les dades facilitades pel Departament de Salut, vint pobles de la comarca superen els 100 punts i es troben en situació de risc alt. Onze d'aquests, un terç del total, tenen una dada de més de 500 punts i tres sobrepassen els 1.000. La dada global de la comarca és de 783, mentre que fa una setmana era de 113.

Salut utilitza el risc de rebrot per intentar preveure quants nous casos de covid-19 hi hauria en un municipi en els següents 14 dies si no es prenguessin mesures de contenció. Es tracta d'una dada calculada per 100.000 habitants. Els pobles petits -on pocs casos disparen l'indicador- i Manresa i el seu entorn són els municipis amb pitjors dades.

Respecte a dilluns, 21 dels 30 municipis empitjoren la seva situació. Fonollosa té el pitjor indicador, amb 1.479 punts, per la detecció de 8 casos en els darrers set dies en una localitat d'uns 1.400 habitants. Marganell es troba a 1.292 (3 nous casos en un poble de 250 persones). I també per sobre dels 1.000 hi ha Santpedor, on s'han diagnosticat 23 casos en una setmana, segons el Departament de Salut (al municipi hi viuen uns 7.500 habitants).

La comarca del Bages, amb els seus 783 punts es troba a mitja taula del rànquing català, una llista que obren el Solsonès (3.690), la Cerdanya (2.967) i el Garraf (2.368). L'Anoia es troba aquest dijous als 1.108 punts; el Berguedà, als 943; i el Moianès, als 878.

146 nous casos a Manresa

A la capital del Bages s'han detectat a través de PCR o de test d'antígens 146 persones contagiades entre el 28 de juny i el 4 de juliol (117 casos més que en els set dies anteriors). Aquestes dades fan que l'indicador de risc de rebrot es dispari a 811 punts, situant a Manresa en una situació de risc molt alt. Aquestes xifres també fan que la velocitat de contagi (Rt) pugi fins a 3,69 punts, és a dir, que cada habitant amb la malaltia, contagia a gairebé 4 persones més.

L'Rt de Manresa d'avui, amb 3,69 punts, és superior a la de la comarca del Bages (3,60) i a la de Catalunya (3,35).

La incidència acumulada en els darrers 14 dies (IA14) a l’àrea bàsica del Bages i el Solsonès mostra que la franja d'edat més afectada per la covid-19 és de 15 a 29 anys. La penetració del virus és actualment de 1.327,4 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la dada mitjana de la zona és de 283,7. També es comença a observar un petit augment de l'afectació en persones de més de 70 anys. Durant dies, l'IA14 en aquesta franja d'edat era de 0 i ara ha pujat a 7,2 per als majors de 79 anys i a 5,5 per a les persones de 70 a 79 anys.

Risc de rebrot als municipis del Bages aquest dijous (entre parèntesis l'augment respecte a dilluns)