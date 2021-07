Les entrades per a la major part dels actes són gratuïtes i es poden adquirir al web entrapolis.com, a svc.cat o a l’OAC. Per a alguns actes ja estan esgotades i per a altres queden poques localitats disponibles. La reserva prèvia és obligatòria i s’han de respectar totes les mesures de seguretat i prevenció (rentat de mans, control de l’aforament, ús de la mascareta i distància de seguretat).

Cal demanar de forma conjunta les invitacions per a cada grup familiar o de contacte freqüent, fins a un màxim de sis per a cada grup.