La Medalla 2021 és per als col·lectius sanitaris i assistencials que exerceixen a Sant Vicenç de Castellet i que han treballat i treballen des de primera línia per combatre la pandèmia de la covid. La Medalla, un reconeixement municipal creat per posar en valor mèrits extraordinaris en persones que hagin prestat servei al poble, es lliurarà demà, a les 12 del migdia, a l’Auditori M. Carme Grauvilardell. La Medalla 2021 quedarà exposada a la biblioteca Salvador Vives Casajuana com a homenatge a tots els sanitaris i assistencials.