La música, l’oci i la cultura popular fan viva la festa major d’estiu de Sant Vicenç de Castellet, que se celebra des d’avui fins dilluns. Adaptada a la pandèmia de la covid, reivindica l’esperit festiu que la cultura sigui segura.

La música en directe serà un element clau de la f esta. Per al jovent, cal destacar els concerts d’aquesta nit i de demà. Avui, Ebri Knight portarà melodies sortides del poble, amb instruments i veus tradicionals però amb una nova mirada. L’actuació començarà a les 11 de la nit al pati de l’escola Sant Vicenç, amb capacitat per a 500 persones. Amb aquest aforament i a l’aire lliure, el decret de la Generalitat determina que el públic ja podrà estar dret i ballar, amb mascareta, fins les 3 de la matinada. Els tiquets encara disponibles per als diferents actes es poden adquirir a entrapolis.com.

L’orquestra Swing Latino amenitzarà el concert i ball de festa major de demà, a les 8 de la tarda i a 2/4 d’11 de la nit, a la plaça Clavé. També a la nit, a la mateixa hora, actuació del grup Dalton Bang. Interpretaran des de hits dels anys 70 fins a la patxanga més actual, al pati de l’escola Sant Vicenç.

Diumenge, les sardanes i la Nit Cultural a la Fresca, amb artistes del territori, aportaran la dosi de música i cultura popular a la jornada. També es farà sopar al Parc Catalunya.

Dilluns, el cap de cartell serà el grup Xiula, per al públic infantil i familiar. Actuarà a 2/4 de 8 de la tarda al pati de l’escola Sant Vicenç. Més tard, a 2/4 d’11 de la nit, el cel s’omplirà de focs artificials amb un castell de focs que es farà des de dos punts simultanis dels municipi, que permetran contemplar-lo a distància, sense sortir de casa. A 1/4 de 12 de la nit tancarà la programació de festa major la sessió d’havaneres amb Els Pescadors de l’Escala.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, Jordi Palma, fa una crida a la participació i a la responsabilitat per tal de poder gaudir de l’oci i la cultura amb seguretat: «Tots hem de contribuir a què la festa sigui un èxit». Apunta que després d’un any de restriccions, «la gent té ganes de sortir i de passar-s’ho bé», però recorda que «no s’ha d’abaixar la guàrdia».