L'alcalde Albert Coberó i la regidora de Festes, Alba Santamaria, han fet una crida a complir molt estrictament totes les mesures anti-covid en els actes de la Festa Major, tenint en compte el fort augment de casos registrats a Súria en els darrers dies.

L’ús de la mascareta és obligatòria i no es descarta modificar o suspendre actes si les persones assistents no compleixen les normatives contra la pandèmia. Així ho van manifestar en els parlaments previs a la cantada d’havaneres, que va tenir lloc la nit de dijous 8 de juliol al Parc Municipal Macary i Viader. Aquest acte va obrir els dies centrals de la Festa Major de Súria, que es perllongaran fins al dilluns 12 de juliol. L’alcalde de Súria va manifestar que “després d’un any i mig de pandèmia, teníem ganes de celebrar una Festa Major com cal”, però les dades de la covid “no són gens optimistes” i és necessari extremar les precaucions i gaudir de la celebració “amb responsabilitat”. Per la seva banda, la regidora de Festes va explicar que “potser hi haurà d’haver canvis en alguns actes”.

Per aquest motiu, va demanar “paciència i, sobretot, que complim amb totes les mesures”. La música ha estat protagonista destacada en els actes celebrats fins ara, que el passat cap de setmana van tenir com a pròleg els concerts de la Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música, de la Societat Coral La Llanterna i del grup Quarta Justa amb Francesc Vallès. També es va celebrar el tradicional Concurs de Pesca 12 Hores, organitzat per l’Agrupació de Pescadors Esportius.

Al llarg d’aquesta setmana, la plaça de la Serradora ha acollit concerts d’Arnau Martín Trio, Lluís Cuadrench Trio, Mythic Coffee Banc, Song Dealers, HATM i Txingao. En aquest punt també es va fer una remullada per a infants. D’altra banda, la cantada d’havaneres va anar a càrrec del grup Son de L’Havana i va incloure el tradicional rom cremat. Fort increment del nombre de nous casos de la covid segons les dades oficials de la Generalitat, entre els dies 1 i 8 de juliol s’han registrat 31 nous casos de covid a Súria, 26 dels quals s’han produït entre dilluns i dijous d’aquesta setmana. Si es manté aquest ritme, aquest juliol podria ser el pitjor mes de la covid a Súria des de l’esclat de la pandèmia.