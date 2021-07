L'entrada sud del centre urbà de Súria compta amb uns nous elements identificatius, instal·lats a la façana de Cal Reguant, que volen posar en relleu alguns dels trets més representatius del municipi. Es tracta d’un rètol amb el nom de la vila, acompanyat de vinils de gran format on es poden veure fotos

històriques sobre alguns dels pilars d'aquest municipi, com son la mineria, el sector tèxtil, el comerç tradicional i altres sectors representatius de l’economia local.

La selecció d’aquestes imatges, segons han destacat fonts de l'Ajuntament, vol ser un reconeixement a tots els treballadors i treballadores de Súria de qualsevol època per la seva contribució al creixement de la vila i al benestar col·lectiu.

La iniciativa ha estat impulsada per les àrees municipals de Via Pública i Cultura, assessorades per l’historiador surienc Jordi Algué i la dissenyadora surienca Coaner Codina.