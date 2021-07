L'Auditori de Sant Vicenç de Castellet ha acollit aquest dissabte al migdia un acte molt especial celebrat en el marc de la festa major del poble. El municipi ha lliurat als professionals sanitaris i assistencials que van lluitar i que encara ara lluiten contra la covid la Medalla 2021, un reconeixement a les persones que han prestat un servei al poble, que es va atorgar per primera vegada el 2016 i que enguany ha tingut una edició extraordinària per homenatjar els col·lectius del món sanitari i assistencial, tal com es va fer l'any passat en el cas dels voluntaris que també van lluitar contra la pandèmia.

Mentre a l'exterior es feien preparatius per a l'actuació de l'Orquestra Swing Latino, a l'interior de l'Auditori han aflorat les emocions d'aquells que van haver de parar el cop quan la malaltia encara era una gran desconeguda. Entre el públic assistent, bates blanques i vestimenta amb els colors groc i carbassa característics del personal del SEM. L'Auditori s'ha omplert.

La regidora de Participació Ciutadana, Sílvia Oliveras, ha estat l'encarregada de conduir l'acte. Ha recordat les persones que van perdre la vida per la covid i s'ha referit a "les que ens han cuidat i ens cuiden". Un vídeo amb els testimonis de Juanjo Medina (infermer del SEM), Ruth Escalé (infermera de l'UCI), Núria Garcia (treballadora social) i Joan Coll, la joveníssima Joana Sardà i Aleyda Guzmán (testimonis que van tenir la covid) ha servit per constatar la duresa dels mesos de més intensitat de la pandèmia. La por, la impotència pel desconeixement i, sobretot, l'esforç. La projecció ha recordat que a Sant Vicenç hi va haver 500 casos de covid en un any i que "si tu et cuides a tu, cuides tothom".

Seguidament s'ha fet la lectura de l'acord de ple celebrat aquest divendres per aprovar la distinció, que es va fer per majoria absoluta. La Medalla 2021, que quedarà exposada a la Biblioteca Salvador Vives Casajuana, s'ha atorgat en forma de diploma als diferents col·lectius. Els ha lliurat l'alcaldessa, Adriana Delgado a Josep Lluís Irujo, en representació dels metges i metgesses; Fina Olmo i Leo Valverde, en representació dels infermers i infermeres; Amparo de la Torre, en nom del personal tècnic d'auxiliars d'infermeria; Marc Vidal, José Manuel Serrano i Sergi Cinca, pel personal del SEM; Teresa Martínez, pel col·lectiu administratiu sanitari; Anna Casas, en representació del personal del SAD; Aleyda Guzmán, pel col·lectiu de gericultores i gericultors; Ángela Martínez, pel personal d'atenció indirecta; Núria Garcia i Eva Torra, com a representants de les treballadores i treballadors socials sanitaris; Mònica Mora, pel col·lectiu de llevadores, i Isabel Molina pel grup de farmacèutiques. ç

"És un orgull pertànyer a aquest poble"

Eva Torra (treballadora social del CAP), Anna Casas (SAD), Fina Olmo (infermeria del CAP) i Núria Garcia (treballadora social de la residència) han adreçat unes paraules als presents. Torra ha destacat que, malgrat tot, la pandèmia "ens ha unit i fet créixer" i també ha unit el poble. Ha reconegut que "avui estem cansats i molt, però continuarem treballant fort per la salut dels santivcentins i de les santivicentines". Casas ha parlat dels moments d'angoixa i d'incertesa viscuts. De la por a contagiar als treballadors i usuaris. Ha destacat la implicació de la societat per lluitar plegats contra la pandèmia. Olmo ha volgut destacar la importància del paper de les infermeres. Ha manifestat que "és un orgull pertànyer a aquest poble i a aquest col·lectiu professional". Garcia ha celebrat que les famílies puguin començar a entrar a les residències.

Delgado ha clos l'acte, abans de la foto de família i de la interpretació per part dels presents -acompanyats per un vídeo- de l'himne oficial de Sant Vicenç, amb un gran gràcies als col·lectius representats, que ha definit com "un exemple de dedicació i d'esforç". Ha fet notar que l'acte d'avui també ha estat un homenatge a les dones perquè són majoritàries en els col·lectius reconeguts. "Són les que ens cuiden".

Ha tancat l'acte amb un "bona festa major i visca Sant Vicenç de Castellet i la seva gent".