El ple del Parlament ha donat llum verd a una proposta d’En Comú Podem d’iniciar la redacció del projecte per al desenvolupament del tren-tramvia comarcal del Bages.

La moció, en el seu conjunt, planteja transformar l’actual model d’infraestructures de mobilitat per un model capaç de fer front a l’emergència climàtica i garantir un accés equitatiu al transport públic i incloïa altres propostes.

El punt que fa referència al tramvia comarcal del Bages ha estat aprovat per 108 vots a favor i les abstencions de la CUP, VOX i Ciutadans, amb el redactat «inicial, amb l’estudi de viabilitat, el projecte per al desenvolupament del tren-tramvia del Bages, tot connectant Manresa per una banda amb Súria (amb parades a Santpedor, el polígon Pla dels Vinyats de Sant Joan de Vilatorrada i Callús) i, per altra banda, amb Sallent. Així mateix, impulsar la mobilitat sostenible al Bages mitjançant el desenvolupament del Pla Director de Mobilitat 2020-2025, el Pla director d’infraestructures 2021-2030 pendent d’aprovació definitiva, i la definició de millora de nous serveis de transport públic en el nou pla de transport de viatgers de Catalunya, en redacció».

Els Comuns del Bages s’han mostrat satisfets pel fet que el ple del Parlament s’hagi pronunciat «en un tema cabdal per a la mobilitat sostenible de la nostra comarca». Afirmen que ara «el tren-tram s’ha situat al bell mig de l’agenda ferroviària i política a escala nacional» i afegeixen que «vetllaran pel compliment de l’acord» i que «restaran amatents» que també, des del territori, el nou president del Consell Comarcal, Eloi Hernàndez, «compleixi el que va dir en el seu discurs d’investidura, demanar una línia dels fons Next Generation per desenvolupar el projecte».