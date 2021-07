La plataforma veïnal partidària de la construcció de la nova biblioteca de Súria a l’edifici municipal de Cal Pau no es dona per vençuda. Després que l’equip de govern (PSC i GIIS) hagi apostat per construir en aquesta ubicació un centre de dia i prevegi fer el nou equipament cultural al solar de l’antic California, el col·lectiu està estudiant diferents accions entre les quals hi ha la de recollir firmes per promoure una consulta popular, que l’oposició ja va reclamar i el govern va desestimar.

El grup ciutadà partidari que la nova biblioteca de Súria s’ubiqui a Cal Pau es va reunir aquest dijous al vespre per fer balanç de la situació i planificar noves accions per continuar reivindicant que l’equipament se situï en aquest edifici cèntric que és de propietat municipal des del 2015. Entre les actuacions que el col·lectiu té sobre la taula hi ha la de portar al Síndic de Greuges la manca de resposta a la instància amb 1.250 signatures que el col·lectiu va presentar a l’Ajuntament fa nou mesos reclamant la recuperació del projecte de la biblioteca de Cal Pau, que havia engegat el govern anterior. La plataforma lamenta que l’actual govern no els hagi contestat, cosa que considera «un menyspreu total» cap a la plataforma.

D’altra banda, també es planteja fer una recollida de firmes per demanar una consulta popular, que l’oposició (ERC, aiS i Junts), també partidària de fer la nova biblioteca a Cal Pau, ja havia reclamat al govern i aquest va descartar. Ara, la plataforma voldria «fer pressió» perquè es tiri endavant. El tercer aspecte que ha posat sobre la taula és impulsar actuacions reivindicatives al carrer.

El debat a l’entorn de la futura biblioteca de Súria fa temps que s’arrossega i es va intensificar fa més d’un any amb el naixement de la plataforma que defensa la centralitat de l’edifici de Cal Pau (al voltant de la plaça de Sant Joan, el pavelló i la piscina), i el fet que un equipament d’aquestes característiques pot ajudar a vertebrar aquest entorn, ara força degradat, i potenciar el centre del poble i el comerç. D’altra banda, també defensa mantenir l’aparcament del Califòrnia, on el govern vol ubicar l’equipament cultural, que considera necessari per al centre de salut i per al comerç de la zona.

El govern vol fer un centre de dia

Per la seva banda, l’equip de govern actual defensa la construcció de la nova biblioteca al solar de l’antic cinema Califòrnia i aposta per ubicar a l’edifici de Cal Pau un centre de dia per a persones grans. De fet, ja ha acordat una modificació de crèdit per a la redacció del projecte d’un Servei d’Atenció Integral a les persones grans en l’Àmbit Rural (SAIAR) i ha aprovat inicialment el projecte per enderrocar l’edifici, que ha de permetre la construcció del nou equipament sociosanitari.

D’aquesta manera, quedaria totalment descartada l’opció de la biblioteca i centre cultural que defensava l’equip de govern anterior i que ha estat motiu de discussió. Però la pugna per la ubicació de la nova biblioteca es manté oberta i la plataforma ciutadana ja ha anunciat que no llença la tovallola.