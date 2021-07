L’Ajuntament de Sallent convertirà l’actual pista coberta que hi ha ubicada a l’espai entre el pavelló, el camp de futbol i les piscines, en un recinte tancat i «com a espai polivalent per a la pràctica de diversos esports», tenint en compte que hi ha disciplines que ja tenen cabuda al pavelló, però n’hi ha d’altres, com la gimnàstica rítmica, que no tenen un espai adequat, apunta l’alcalde, Oriol Ribalta.

Es tracta d’una pista amb una coberta però sense parets laterals, i amb porteries i cistelles de bàsquet que infants i joves del poble ja utilitzen actualment com a zona d’esbarjo. Tanmateix, no és adequada ni per entrenar-s’hi ni per practicar-hi esport més enllà del lleure, entre altres coses perquè no està tancada ni impermeabilitzada, de manera que es mulla quan plou i no hi ha climatització, explica l’alcalde.

Per això, l’Ajuntament ha dissenyat un projecte que la faci més útil, i ho aprofitarà per reordenar tot l’entorn. Més que cobrir l’actual pista, es tracta «pràcticament de crear un espai nou», diu l’alcalde, per bé que es podrà aprofitar part de l’estructura existent, entre altres coses perquè els lavabos i els vestidors ja han estat sotmesos a una actuació de millora relativament recent. En general, la idea és fer de tot aquest conjunt «un espai tancat on es puguin realitzar moltes més activitats que fins ara», apunta Ribalta.

Entre altres propostes, l’alcalde parla de la possibilitat que s’hi pugui practicar gimnàstica artística, però també s’obrirà a la realització d’altres esports diversos, com el futbol sala i l’handbol, entre d’altres. De fet, són modalitats que ara ja s’hi poden practicar però es faria en unes instal·lacions noves, protegides i adequades.

El que de moment no es planteja l’Ajuntament és instal·lar-hi maquinària de gimnàs, si bé és una opció que tampoc no es descarta per a més endavant. El projecte ja és sobre la taula i preveu una intervenció d’uns 600.000 euros de cost, pels quals ja s’ha aprovat una modificació de crèdit. La intenció és poder iniciar els treballs aquest mateix any i poder posar en funcionament el nou complex esportiu de cara a l’any que ve.

Espais per a joves i grans

Més enllà de condicionar l’actual pista descoberta, també es projecten actuacions de millora de l’entorn, que es farien en paral·lel o fins i tot abans.

D’una banda, es preveu aprofitar una pista de terra que hi ha a tocar de la pista esportiva i on es generarà un espai pavimentat i d’esport lliure, explica l’alcalde, de manera que es cobrirà un espai i se’n generarà un altre de descobert, i que inclourà un skate park. Així mateix, s’ha habilitat una àrea d’aparells d’exercici i salut a la zona del CAP pensats per a totes les edats, també per a la gent gran.

Un cop realitzats tots aquests projectes, Sallent tindrà ordenada tota la zona esportiva, amb les piscines, el pavelló, el camp de futbol i aquests altres espais.

Fa uns mesos ja es va adequar un pont d’accés a tota aquesta àrea. Es tracta d’una passera sobre el riu Cornet que uneix les piscines amb la zona esportiva.

Ara es construirà una rampa des del carrer de la Verge del Pilar per salvar el desnivell amb la zona esportiva.