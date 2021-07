Sant Vicenç de Castellet ha viscut des de divendres una festa major d'estiu adaptada a la pandèmia, però que ha permès recuperar, amb les limitacions prescrites, la vitalitat dels actes més propis, després d'un any, el 2020, de parèntesi. Un exemple es va viure divendres a la nit amb la Llegenda de Castellet, que és el fil conductor del correfoc pels carrers del poble, i que enguany s'han transformat en un espectacle pirotècnic estàtic que es va poder veure en un únic espai, la plaça de l’Onze de Setembre, amb l'evolució de tots els elements característics (els diables, les bruixes i les bèsties de foc) amb el públic assegut.

El segon exemple evident d'aquest format adaptat, però que alhora ha permès reactivar la festa, ha tingut lloc aquest diumenge al matí amb la 27a Trobada de Gegants, que ha canviat l’habitual cercavila pels carrers dels poble per dues actuacions, primer a la plaça de l’Ajuntament i, una hora després (amb una transició ordenada i sense música), a la plaça Clavé.

No només han reaparegut tots els gegants del poble (9 en total), sinó que també ha estat possible que hi prenguessin part quatre colles convidades (de Navarcles, Sallent, Balsareny i Sant Llorenç Savall), que han ofert una ballada a una i altra plaça.

Tant aquests dos actes com tots els celebrats fins ara (pregó i proclamació de la pubilla i l'hereu, concerts, lliurament de la Medalla de Sant Vicenç, sardanes...) s'han fet amb aforament limitat i públic assegut, amb reserva prèvia d'entrades, com també per als programats per a aquest dilluns, darrer dia. El penúltim acte serà el castell de focs, que es llançarà des de dos punts diferents de forma simultània per facilitar-ne la visualització des de tot el poble.