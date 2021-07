El Moianès i l’Anoia són entre les deu comarques de Catalunya que, de mitjana, paguen un impost de béns immobles (IBI) més alt. Un cost, el d’aquest rebut que popularment es coneix com a contribució, que ve determinat tant pels valors cadastrals establerts com pel coeficient que decideix aplicar cada Ajuntament a l’hora d’aplicar el càlcul. La realitat és que, segons xifres del 2020 publicades recentment per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el Moianès ocupa la vuitena posició d’aquest rànquing (que encapçala el Barcelonès), amb un cost mitjà de 487 euros per rebut. De fet, és l’última comarca que se situa per damunt de la mitjana de Catalunya (que és de 485,9 euros). I just al seu darrere hi ha l’Anoia, amb un cost mitjà del rebut de la contribució de 468 euros. Aquestes xifres s’obtenen de la divisió entre l’import total recaptat per aquest impost i el nombre de rebuts que es tramiten.

En el cas del Moianès, dels deu municipis de la comarca n’hi ha la meitat que es troben situats entre els 150 (el total de Catalunya és de 948 municipis) que paguen un IBI més alt. En concret, són Sant Quirze Safaja (amb un cost mitjà de 595 euros), Castellterçol (563 euros), Calders (535 euros), Castellcir (519 euros) i la capital, Moià, amb un preu mitjà per rebut de 517 euros.

En el cas de l’Anoia, hi ha dos municipis entre els 100 amb un impost de béns immobles més car, i un d’ells és la seva capital, Igualada, on aquest impost genera un rebut amb un cost mitjà de 619 euros. Encara hi ha, però, una altra població de la comarca que la supera. Es tracta de la Pobla de Claramunt, on la mitjana de l’import de la contribució és de 628 euros.

El Bages també es troba situat a la part alta d’aquest rànquing comarcal amb un import mitjà de 423 euros. La població d’aquesta demarcació amb un IBI més elevat, segons les dades de l’Idescat, és Sallent, que es troba en la posició 118 amb un preu mitjà per rebut de 558 euros. Entre els 220 més cars hi ha també Sant Fruitós, on el rebut té un cost mitjà de 492 euros. A Manresa, el que paguen els ciutadans de contribució de mitjana són 425 euros, fet que situa la ciutat a la posició 285 el rànquing.

En contraposició, tal com es pot veure a la graella que il·lustra aquesta pàgina, el Berguedà es troba situat a la part baixa d’aquest rànquing (el cost del rebut és 200 euros inferior a la mitjana de Catalunya), i Berga en concret és a la posició 577 amb un import de mitjana de 286 euros.

En una posició molt similar hi ha el Solsonès (296 euros per rebut), tot i que Solsona capital se situa més a la banda mitjana alta del rànquing de municipis (amb un cost mitjà de 373 euros).

La Cerdanya queda en una situació intermèdia (és a la 22a posició de 42 comarques), tot i que destaca que té cinc poblacions entre les 200 amb l’IBI més car. I d’aquestes, la més capdavantera és Bolvir, que es troba tot just en la posició número 22, amb una mitjana de cost dels rebuts de 845 euros. A Puigcerdà, els ciutadans paguen per aquest impost una mitjana de 401 euros.

El municipi de l’àrea de Regió amb l’IBI més car és Sant Esteve Sesrovires. Se situa en la cinquena posició, amb un cost mitjà del rebut de 1.160 euros. De tot Catalunya, el més car és el municipi de Constantí, on la contribució té un preu mitjà de 2.925 euros.