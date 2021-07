Si res no ho impedeix, el mercat de proximitat i el mercat de la rampoina tornaran a Santpedor a partir del proper mes de setembre, després que es van haver d’aturar com a conseqüència de la pandèmia de la covid-19.

L’organització dels dos mercats serà gestionada per l’entitat santpedorenca Horts amb Flors, que tindrà el suport de l’Ajuntament. Com abans, els dissabtes a plaça, que és com es coneix popularment la celebració d’aquests mercats, se celebraran el primer dissabte de cada mes i s’ubicaran a la plaça Gran 1 d’Octubre.

El mercat de proximitat de Santpedor és un mercat de productes ecològics i de proximitat, mentre que el mercat de la rampoina és un mercat adreçat a l’intercanvi i la venda d’articles de segona mà.

En aquest darrer mercat hi pot participar qualsevol persona que sigui major d’edat, sempre que s’hagi fet una inscripció prèvia a l’oficina de reciclatge.