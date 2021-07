En Matias és d'Uruguai i fa dos mesos que viu a Catalunya. Aquest dimarts s'ha desplaçat fins a Montserrat i volia fer alguna excursió pel Parc Natural. Els Agents Rurals, però, li han explicat que l'entorn natural es troba tancat per l'elevat risc d'incendi. "És una pena perquè he vingut expressament però entenc la mesura i segurament tornaré un altre dia", expressa el jove. També hi ha hagut casos d'excursionistes que han pogut accedir a la muntanya, ja que han arribat abans del tancament. És el cas d'en Valentín, veí de Cornellà, que ha arribat a l'aparcament de Can Maçana a les 8 del matí. "No sabia que havien tancat el parc, quan he arribat estava obert i ara m'ho han explicat els Rurals. Si ho hagués sabut no hagués vingut", conclou.

Aquest dimarts tots els accessos al Parc Natural de Montserrat es troben tancats degut a l'elevat risc d'incendi. Diverses patrulles d'Agents Rurals i Mossos d'Esquadra fan controls als principals accessos com són Vinya Nova, Can Maçana, La Salut, Santa Cecília i l'aparcament del Bruc. Tampoc funciona el funicular de Sant Joan. Tot i això, sí que es pot accedir al Monestir per carretera, aeri i cremallera, ja que l'accés al santuari funciona amb normalitat.

La mesura que afecta Montserrat també s'ha repetit al Parc Natural del Cap de Creus, al Montmell-Marmellar i a l'Albera. Els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa a 60 municipis de 8 comarques diferents. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa suposa la suspensió de totes les activitats amb risc d'incendi forestal. D'altra banda, també es manté actiu en fase d'Alerta el Pla INFOCAT davant l'elevat risc d'incendis que es preveu fins dimecres.