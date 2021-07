Adif ha tret a licitació les obres per a la instal·lació del sistema de telecomunicacions GSM-R al tram de Manresa i Lleida. Es tracta d'un sistema de ràdio mòbil digital, que utilitza freqüències exclusives per al ferrocarril, i que ja ha estat adoptat per 22 companyies europees amb la finalitat d'assegurar la interoperabilitat entre xarxes. El pressupost de licitació és de 9 milions d’euros i el termini dels treballs serà de 66 mesos, 18 per a la realització de les obres i 48 per al manteniment de les instal·lacions.

El desplegament del sistema es durà a terme en els 118 quilòmetres que separen Manresa de Lleida. El sistema servirà per millorar les operacions ferroviàries, la gestió de les circulacions i la capacitat de les instal·lacions i protecció del tren.

A més, permet la implementació del nou sistema de gestió i de control del trànsit ferroviari ERTMS Nivell 2. Tant el GSM-R com el ERTMS (Sistema Europeu del Gestió del Trànsit) són estàndard ferroviaris europeus que, per raons d'interoperabilitat, són d'obligat compliment en la xarxa europea d'alta velocitat.

A banda de les de Manresa i Lleida, el desplegament inclou les estacions de Pla de Vilanoveta, Bell-lloc d'Urgell, Mollerussa, Golmés, Castellnou de Seana, Bellpuig, Anglesola, Tàrrega, Cervera, Sant Guim de Freixenet, Sant Martí de Sesgueioles, Calaf, Seguès-Sant Pere Sallavinera, Aguilar de Segarra, Rajadell i Manresa.

Segons ha concretat Adif, aquest contracte és continuació de la licitació aprovada el mes de març passat, que comprèn actuacions per a la implantació d'aquest sistema en els trams L'Hospitalet de Llobregat-Castellbisbal-Sant Vicenç de Calders, de 71 km aproximadament; Barcelona-Torre del Baró–Terrassa, d'al voltant de 24 km; Terrassa-Manresa amb una longitud de 32 km; Sant Vicenç de Calders-Tarragona i Tarragona-Reus, de 43 km; Tarragona-Port Aventura de 10 km; i Barcelona Sants-Vilanova i la Geltrú-Sant Vicenç de Calders, de 67 km de longitud.

Aquesta actuació serà finançada per la Unió Europea – NextGenerationEU.