Empreses vinculades amb el sector turístic de la comarca celebraran una jornada de treball dilluns que ve, 19 de juliol, per posar en comú necessitats i propostes de futur que puguin servir per desenvolupar nous projectes a la comarca. La iniciativa és de Bages Turisme, que preveu una jornada per videoconferència entre les 10 del matí i les 12 del migdia.

La jornada també servirà per presentar la campanya d’estiu de Bages Turisme, i es donarà informació sobre dades turístiques de la comarca. A més, es farà una posada al dia del projecte de la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages, es parlarà del Geoparc com a proposta de turisme sostenible en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, i dels projectes Manresa 2022.

A la sessió hi participarà el president de Bages Turisme i alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, que destaca la importància de crear espais de trobada com aquests, «on tots els agents implicats en el sector puguem conèixer què fan la resta i treballar coordinadament». Un cop acabades les presentacions, tots els presents podran participar en un col·loqui.