Súria ha tancat aquest dilluns l'edició d'enguany de la Festa Major, amb el castell de focs d’artifici i un espectacle de la companyia bagenca Fun Dan Mondays a la plaça de Sant Joan. En aquest darrers dies de la celebració, que s'ha allargat tota una setmana, han tingut lloc els actes més participats del programa: el concert de la Banda de Música de Cardona i l’espectacle infantil ‘Vull cantar i vull ballar’ d’El Pot Petit.

El programa de la Festa Major de Súria es va iniciar el passat dilluns 5 de juliol. El desenvolupament dels actes s’ha vist condicionat per l’evolució desfavorable de la pandèmia en els darrers dies. Per aquest motiu, l’alcalde Albert Coberó i la regidora de Festes, Alba Santamaria, van fer una crida pública a respectar totes les mesures anticovid. El concert de la Banda de Música de Cardona i l’espectacle d’El Pot Petit van reunir centenars de persones a la plaça de Sant Joan i al Parc Municipal Macary i Viader, respectivament. Aquests han estat dos dels escenaris principals dels actes festius d’enguany. Per segon any consecutiu, el castell de focs d’artifici va ser llançat des del barri Santa Maria per tal d’augmentar la visibilitat des dels diferents punts del casc urbà i evitar aglomeracions de persones.

Altres activitats d’aquests darrers dies de Festa Major han estat la Caminada Popular, l’audició de sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa, el concert de l’Orquestra Swing Latino i la tradicional missa en sufragi dels difunts.

La Festa Major d’enguany ha estat organitzada per l’àrea municipal de Festes i la Comissió Festa Major, amb la col·laboració de persones i entitats de la vila. L’Ajuntament de Súria vol fer un reconeixement al treball de totes les persones que han fet possible la celebració dels actes en un entorn difícil per la persistència de la pandèmia, i agraeix la col·laboració de totes les persones que han complert les mesures anti-covid.