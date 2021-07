Una vintena de municipis del Bages tenen interès en desenvolupar el turisme càmper o caravàning, una modalitat en auge que des de Bages Turisme es vol impulsar, ordenar i estructurar-ne l’oferta amb una visió de destinació turística. Per aquest motiu, s’ha fet una primera sessió informativa per explicar als ajuntaments les oportunitats que ofereix aquest tipus de turisme, el seu impacte en el comerç i els productors locals, i les infraestructures de què cal disposar per tal d’atraure aquests turistes. A la comarca ja hi ha molts municipis que fa temps que hi treballen i que compten amb projectes i accions dirigides a aquest segment de turistes.

Després d’aquesta sessió informativa, els municipis que ho vulguin podran rebre assessorament per part d’una empresa especialitzada que els visitarà presencialment i resoldrà dubtes i qüestions tant si tenen ja una zona regulada per autocaravanes i volen millorar-la com si en volen regular una. També s’acompanyarà aquells municipis que estiguin valorant realitzar alguna acció dirigida a aquest segment de turistes.

Per tal de poder promocionar la comarca entre aquest perfil de turistes, està previst fer un inventari de les àrees destinades a autocaravanes existents i en construcció al Bages, els serveis que ofereixen (serveis d’aigües grises i negres, punts de recàrrega d’electricitat, etc.) i incloure aquesta informació en diferents aplicacions digitals i plataformes especialitzades per a captar aquest públic. Posteriorment, es dissenyarà i s’editarà material divulgatiu amb tota la informació que estarà a disposició del públic objectiu.

El turisme d’autocaravanes mou cada any a Espanya al voltant de 254 milions d’euros, amb una taxa de creixement anual del 20%. Espanya és un dels països on les infraestructures adreçades a aquesta modalitat de turisme estan menys desenvolupades, amb només 1.000 àrees davant les 7.500 que hi ha a França. D’aquestes, només 145 són a Catalunya.

El perfil del turista de caravàning és el d’una persona que viatja tant el cap de setmana com durant les vacances, que busca llocs tranquils i no massificats, es relaciona amb la població que visita i li agrada conèixer la gastronomia local i comprar en petits comerços.

Agustí Comas, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Bages, opina que “com a comarca hem d’aprofitar aquest nou visitant i apostar pel turisme de caravàning, ja que suposa una baixa inversió per als municipis i els permet difondre els seus atractius turístics, desestacionalitzar el turisme i dinamitzar l’economia local. Per a la destinació Bages–Geoparc, aquest tipus de turisme pot esdevenir una oportunitat i propiciar un augment de turistes a la zona”. El projecte compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.