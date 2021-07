El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha presentat aquest dimecres el nou equip de directors i directores dels Serveis Territorials del departament, entre les quals la de la Catalunya Central, que com ja va informar Regió7 és l'exregidora de Sant Joan de Vilatorrada per ERC Gemma Boix, que substitueix en el càrrec l'osonenca Dolors Collell.

Al conjunt de Catalunya es renoven 8 dels 10 directors i directores territorials, 6 dels quals són incorporacions que venen dels equips directius de centres educatius i 4 d’ells eren directors i directores fins ara. També va presentar la nova directora general d’Alumnat, Rut Ribas, nomenada ahir pel Govern.

El conseller ha destacat que aquesta direcció general abordarà qüestions com “la salut mental, l'alimentació, la sexualitat, la prevenció de les addicions i treballarà per erradicar qualsevol tipus de violència, abús o assetjament als centres”. Va subratllar que “totes les decisions del Departament d’Educació han de tenir la mirada en l’alumnat, han de tenir impacte a dins de les aules i han de millorar i avançar cap a la transformació educativa”. Amb la incorporació de Rut Ribas es completa el consell de direcció del Departament, que en total estarà format per 8 dones i 4 homes, que representa un 66% de dones, percentatge que reflexa la realitat dels professionals dels centres educatius.

Durant la seva intervenció, el conseller d’Educació ha remarcat que “posarem l’accent en l’orientació en totes les etapes educatives, des de l’escola fins als cicles formatius”. Ha dit també que “aquesta orientació és clau, atès que és molt important aquest acompanyament a través de la tutoria, a través dels nostres professionals i a través de la direcció general d’Alumnat per millorar les taxes d’absentisme i abandonament escolar”. “En definitiva, volem una escola més democràtica, més social, més verda i en català”, ha declarat.

Gonzàlez-Cambray ha reivindicat un sistema educatiu català basat en “el diàleg, l’escolta activa, el treball en equip, els lideratges compartits i distribuïts”. “El nostre objectiu és seguir avançant després d’un any de Covid amb el plantejament de fem equip, som educació; hem d’aprofitar l’any de la Covid, on tots hem donat el millor de nosaltres mateixos, i, a partir d’aquí, seguir avançant per millorar el sistema educatiu del país”, ha conclòs.