El grup independent GIIS assegura que la desfeta del pacte de govern que mantenien fins ara amb el PSC a Súria és fruit d’una decisió «unilateral» i que no s’esperaven per part dels socialistes. «Els primers sorpresos hem estat nosaltres», apuntava aquest dimecres a Regió7 el portaveu del grup, Pere Requena, que tot i admetre que hi ha hagut discrepàncies entre les dues formacions, «no sabem a què respon» la negativa del PSC a mantenir el pacte.

El PSC feia oficial el trencament del pacte aquest dimarts en un comunicat oficial en què expressava la «pèrdua de confiança» amb els seus exsocis de govern. El PSC, que va treure 4 regidors a les darreres eleccions municipals, formava majoria des de començament del mandat amb els 3 del GIIS, i en el mateix comunicat explicava que en aquest temps «hi ha hagut disfuncions internes i discrepàncies en la gestió dels diferents regidors», fins al trencament definitiu fruit «d’una inestabilitat interna impossible de gestionar». Requena reconeix que hi ha hagut diferències entre els dos grups, però «petites, puntuals i que s’han solventat», i per això diu que no se n’avé d’una decisió que «ens neguiteja perquè no volem que el poble en surti perjudicat». Explica que el partit va tenir coneixement de la desfeta poc abans que es fes oficialment pública, en una reunió aquest mateix dimarts a la tarda «que no va ser per discutir de possibles problemes, sinó directament per comunicar-nos el cessament de funcions dels nostres tres regidors», assegura Requena. Un final que atribueix «a una suma de petites coses», i malgrat que insisteix que no l’entén, diu que és «respectable» i que no se n’ha de derivar «res personal ni rancúnies».

La desfeta del pacte deixa ara el PSC en minoria amb 4 regidors de 13 i amb la possibilitat que perdi el govern si s’arribés a algun acord per part de la resta de grups del consistori, on també hi ha 3 regidors d’ERC, 2 dels independents AiS i un de Junts per Súria. Per part del GIIS es vol pair la nova situació, i de moment s’han iniciat converses amb la militància «i amb grups d’interès, per explicar-nos i per continuar treballant pel bé del poble amb totes les portes obertes», apuntava Requena sense entrar a fer valoracions sobre possibles acords de futur. Lamenta que la seva sortida del govern pugui deixar fora projectes que diu que el partit tenia en marxa, com ara la d’un Museu de la Mineria al Poble Vell.