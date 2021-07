El pacte de govern que mantenien a Súria des de principi de mandat el PSC i el grup independent GIIS, que va permetre el retorn dels socialistes a l’alcaldia en la persona d’Albert Coberó, s’ha trencat. Ha estat el mateix grup socialista qui ahir, amb un comunicat, va anunciar aquesta separació, que deixa ara la formació amb minoria i, per tant, davant del perill que puguin perdre l’alcaldia si es dona una aliança alternativa.

En la nota feta pública, el PSC argumenta que el trencament es produeix «després que diverses vegades al llarg de la legislatura hi hagi hagut disfuncions internes i discrepàncies en la gestió dels diferents regidors. Fins al punt que l’alcalde, Albert Coberó, i els tres regidors socialistes han perdut la confiança en els seus ex-socis de govern».

Tot i admetre que les diferències ja venien de lluny, hi afegeixen que el trencament definitiu arriba «després de noves discrepàncies els últims dies i que han tingut com a conseqüència una inestabilitat interna impossible de gestionar».

Sobre l’escenari que s’obre a partir d’aquesta divisió, el PSC afirma en el comunicat que «som conscients que ara el GIIS i la resta d’oposició», formada per ERC, AIS i Junts per Súria, «poden conformar una majoria per apartar-nos del govern mitjançant una moció de censura». Una possibilitat que, diuen, «no descartàvem que s’hagués dut a terme igualment», donant a entendre que feia temps que hi havia divisió en el si de l’executiu local. «Tot i això», afegeixen en el comunicat fet públic, «nosaltres seguirem treballant incansablement, com el primer dia».

El PSC de Súria reitera que la pèrdua de confiança envers qui fins ara ha estat el seu soci «ha estat un fet gradual al llarg dels últims mesos, agreujat les últimes setmanes».

En el comunicat també reiteren que «l’alcalde, el regidor i les regidores socialistes seguiran treballant des del govern municipal com ho han fet fins ara, prioritzant els seus veïns i veïnes amb polítiques que millorin la vida de la gent de Súria. I ho seguiran fent com fins ara: amb mà estesa i un tarannà col·laborador i participatiu amb l’oposició, aconseguint que les últimes ordenances municipals s’aprovessin per unanimitat, i el pressupost per al 2021 sense cap vot en contra».

El govern que ara quedarà en minoria estarà format pels quatre regidors i regidores del PSC. En declaracions en aquest diari, Coberó explicava que són diversos els punts de discordança que els han portat a prendre aquesta decisió. «No hi ha un únic motiu que hagi desembocat en aquest trencament, són un cúmul de desavinences que han sorgit a l’hora de portar la gestió del municipi», va manifestar. Coberó va evitar concretar els punts d’enfrontament, però va parlar de «manca de lleialtat» per part dels seus ex-socis de govern.

Quant al fet de quedar en minoria, deia que «som conscients d’aquest perill i, per aquest motiu, no ha estat fàcil prendre la decisió. També sabem que, a partir d’ara, haurem d’assumir més responsabilitats. Malgrat tot, era la millor opció».

Després de les eleccions del maig del 2019, el PSC va retornar al govern i a l’alcaldia de l’Ajuntament de Súria després de vuit anys d’oposició. Els socialistes, que van ser la llista més votada, van obtenir quatre regidors, i dues setmanes després tancaven i anunciaven un acord amb el Grup Independent de Súria (GIIS), que en va obtenir tres, el que permetia formar un executiu amb majoria absoluta i que el cap de files socialista, Albert Coberó, es convertís en alcalde. Durant aquests dos anys de mandat, l’oposició ha estat formada pels 3 regidors d’ERC, 2 de l’aiS i 1 de Junts per Súria, que en va perdre 5 a les eleccions del 2019.