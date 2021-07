L'exconseller de Presidència Jordi Turull farà aquest cap de setmana les dues etapes que passen pel Bages de la marxa a peu que va iniciar dissabte passat amb el nom de Travessa per la llibertat, que l'ha de portar de Portbou (Alt Empordà), des d'on va arrencar, fins a Arnes (Terra Alta). S’han organitzat diverses iniciatives per rebre i acompanyar l’exconseller, un dels condemnats per la sentència del procés i recentment indultat, en el seu pas per la comarca.

En concret, dissabte farà la vuitena etapa, que el durà d’Artés fins a Manresa. Aquesta arrencarà a les set del matí del passeig Diagonal d’Artés, cantonada carrer de Balmes, en direcció a Navarcles, on hi haurà un punt d’avituallament a la vora del llac. D’allà se n’anirà cap a Sant Benet i Sant Fruitós, amb avituallament a la zona del Bosquet aproximadament a les deu del matí, i seguidament cap a Viladordis.

Al voltant les dotze del migdia és previst que l’alcalde Marc Aloy es trobi amb Jordi Turull per fer junts l’últim tram de l’etapa fins a la plaça de Sant Domènec de Manresa. El recorregut per la ciutat passarà pel carrer de Viladordis, Sant Cristòfol, carretera de Vic i passeig de Pere III fins a la plaça de Sant Domènec. Un cop allà, es farà la lectura d’un manifest i, a continuació, els parlaments de l’alcalde Marc Aloy i Jordi Turull.

Ja a la tarda, a les set en punt, Jordi Turull convida tots els bagencs i bagenques a afegir-se a la interpretació a càrrec de Música per la Llibertat del Cant dels ocells, a la plaça Major de Manresa; a continuació es repetirà la lectura del manifest i finalment Jordi Turull adreçarà unes paraules a totes les persones que estan donant suport als presos, exiliats i represaliats polítics al llarg de tots aquests anys.

La novena etapa, que realitzarà diumenge, arrencarà a les 7 del matí del carrer de Joan Fuster (a sota del centre comercial del Carrefour) en direcció a Viladordis i les Marcetes, per enfilar el camí cap a Castellgalí, Sant Cristòfol, la Calsina, el monestir de Sant Benet, i arribada a Montserrat pel camí dels Degotalls.

Entre les dotze i la una del migdia es preveu que s’arribi a l’esplanada dels Apòstols, on s’interpretarà El cant dels ocells a càrrec de Música per la Llibertat.

Es posarà a disposició de les persones de Manresa i comarca que ho vulguin un servei d’autobús per anar fins a Artés, que sortirà a dos quarts de set del matí del pàrquing del Congost. La idea és facilitar que la gent de la comarca pugui deixar el seu vehicle allà i recuperar-lo al final de l’etapa per retornar al seu domicili.

El preu del tiquet és de dos euros per persona, i per accedir-hi cal inscriure’s a l’enllaç https://forms.gle/XJrQv9xpMhBMFkMW6.