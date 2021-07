El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va presentar ahir el nou equip de directors i directores dels Serveis Territorials del departament, entre els quals la de la Catalunya Central, que com ja va informar Regió7 és la santjoanenca Gemma Boix, que substitueix en el càrrec l’osonenca Dolors Collell. Al conjunt de Catalunya es renoven 8 dels 10 directors i directores territorials, 6 dels quals són incorporacions que venen dels equips directius de centres educatius i els altres 4 eren directors i directores fins ara. El conseller va destacar que una nova direcció general abordarà qüestions com «la salut mental, l’alimentació, la sexualitat, la prevenció de les addicions i treballarà per erradicar qualsevol tipus de violència, abús o assetjament als centres».