La Festa Alícia’t se celebrarà enguany en format exclusivament virtual els dies 16, 17 i 18 de setembre. La proposta, que serà gratuïta i oberta a tothom, permetrà arribar a molta més gent que, sense moure’s de casa, gaudirà de l’oferta de l’Alícia’t en format online: els tallers de cuina i alimentació, les classes magistrals amb cuiners de primer nivell i les propostes familiars i infantils, entre d’altres.

Els tallers i les activitats presencials deixaran pas a les càpsules audiovisuals que s’aniran publicant progressivament els dies 16 i 17 de setembre a la pàgina web www.aliciatvirtual.cat des d’on es podran seguir en directe o recuperar a posteriori.

L’Alícia’t virtual arriba després que l’any passat no es pogués celebrar presencialment la festa que any darrere any aplega milers de persones a Món Sant Benet, al Bages.

Les càpsules permetran aprendre sobre l’art de les sopes, aportaran tècniques i consells per evitar el malbaratament dels aliments, compartiran receptes senzilles per “menjar bé, viure bé i gaudir de la vida” i donaran consells pràctics per innovar a la cuina a partir d’un producte molt bàsic com és l’oliva, entre altres.

L’Alícia’t d’enguany també permetrà conèixer la gastronomia i els productes singulars dels diferents territoris de les comarques de Barcelona i descobrir-ne la seva bellesa, per planificar visites.

El dissabte, 18 de setembre, per cloure l’Alícia’t virtual es durà a terme una jornada en directe que incorporarà nous tallers i dues demostracions de cuina: la masterclass de la cuinera Maria Nicolau “Cuina de temporada, fàcil i bona”, i la demostració culinària del xef Artur Martínez “Cuina, senzillesa i compromís”.

El públic infantil també tindrà el seu espai durant la jornada amb la càpsula audiovisual “Tastaciència” que permetrà als més petits de casa descobrir la vinculació entre alimentació i ciència. El contingut de la jornada i de tota la festa Alícia’t serà obert a tothom sense necessitat de preinscripció.

L’Alícia’t, la festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona, és una iniciativa de la Fundació Catalunya La Pedrera, la Fundació Alícia i la Diputació de Barcelona que enguany agafa una nova dimensió i, adaptant-se a les noves circumstàncies provocades per la pandèmia, re-neix en format virtual arribant, així, a públic d’arreu del territori. La iniciativa té com a objectiu donar a conèixer la tasca que desenvolupa la Fundació Alícia (Alimentació i Ciència) amb la filosofia d’aprendre tot divertint-se.