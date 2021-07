L’Ajuntament de Santpedor ha donat llum verd en el darrer ple municipal l’avanç de modificació puntual número 5 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que preveu qualificar de sistema general viari els terrenys destinats a la futura rotonda a l’alçada d’Ampans per facilitar l’execució directa per part de la Generalitat. La modificació també preveu classificar i qualificar el sòl afegit al terme de Santpedor després que es fes un canvi en la delimitació territorial del terme de Santpedor al seu pas per Comabella. L’avanç de modificació es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, JxS i En Comú, i l’abstenció de la CUP i Progrés Municipal.

En el mateix ple l’Ajuntament va aprovar per unanimitat les al·legacions en relació a l’emplaçament de la planta solar fotovoltaica Bages II, formulades al departament de vicepresidència i de polítiques digitals i territori de la Generalitat. L’avantprojecte porta el mateix nom que un que fa uns mesos ja va ser qualificat com a desfavorable per la Ponència d’Energies Renovables, i afecta la mateixa zona tot i que en una superfície més reduïda. L’Ajuntament ha emès informes amb els quals es demana que es denegui la tramitació d’aquesta planta solar fotovoltaica i el Ple ha tornat a aprovar per unanimitat no comprometre els valors ambientals, paisatgístics i agrícoles del territori.

El ple també va donar llum verd a l’expedient de contractació del servei de neteja dels edificis de titularitat municipal de l’Ajuntament amb diversos criteris d’adjudicació i una durada de 2 anys prorrogable anualment a dos anys més i amb un valor estimat de 1.324.753,25 euros. La licitació del servei de neteja ha estat aprovada amb els vots a favor de l’equip de govern, els vots en contra de la CUP i En Comú i l’abstenció de Progrés Municipal.

Un altre punt aprovat en aquesta sessió ha estat el conveni entre l’Ajuntament i la Mancomunitat de municipis del Bages per al sanejament, per a la gestió i explotació de l’estació de bombament de sanejament de la urbanització del Mirador de Montserrat i la previsió d’un sistema de control remot. La proposta es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, JxS, Progrés Municipal i En Comú, i amb l’abstenció de la CUP.

Altres punts del ple

Santpedor prorroga la concessió del terreny municipal situat al Polígon Industrial Santa Anna II fins que es faci afectiva una nova licitació. Es tracta d’una concessió patrimonial adjudicada fa 25 anys a l’empresa petrolífera Repsol i que el Ple ordinari de juny va aprovar finalitzar, però per impedir que les instal·lacions quedin en desús i evitar danys ambientals l’Ajuntament va aprovar prorrogar la concessió fins que l’empresa entregui els informes ambientals requerits i s’hagi resolt una nova licitació. La pròrroga es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern, els vots en contra de la CUP i En Comú i l’abstenció de Progrés Municipal.

A més, es va aprovar l’addenda de modificació del conveni 2021 de col·laboració interadministrativa amb la Generalitat per a l’ampliació de 20 places públiques a la residència municipal Can Jorba. El Ple ordinari del mes de juny va aprovar l’augment de places i ara s'ha acordat per unanimitat modificar el conveni de col·laboració vigent per a la prestació d’aquest servei.

El ple també ha donat llum verd a incoar un procediment d’interpretació contractual del Plec de Clàusules administratives del contracte del servei públic de la residència Can Jorba, del qual n’és concessionària L’Onada. El ple de juliol va aprovar per unanimitat el posicionament del Consistori, segons el qual l’empresa ha de respectar els contractes dels antics usuaris de l’antiga residència municipal que van passar a la nova residència en les condicions contractuals que tenien en el seu moment.

Un darrer punt va ser el d'aprovar per unanimitat les festes locals del municipi de Santpedor per a l’any 2022, que seran el 13 de juny i el 26 de juliol.