Fer camí pel Moianès durant una setmana, conèixer diferents paratges naturals, travessar rius i banyar-s’hi, dormir en tendes de campanya enmig de la natura i, tot això, al costat dels gossos. Aquestes són algunes de les vivències de la vintena de joves que aquesta setmana han participat en el campament itinerant que s’ha celebrat al Moianès. Es tracta d’una proposta del Dog Camp, les colònies per a infants i joves i els seus gossos promogudes per l’Associació Catalana d’Excursionisme Caní (ACEC) 4 Turons. La iniciativa, que enguany arriba a la setena edició, té com a objectiu reforçar el vincle entre les persones i els animals a través d’uns dies de convivència en un entorn natural.

L’ens organitza cada estiu estades per a nens i nenes que volen conèixer més de prop l’univers caní i els ofereix eines per aprendre el llenguatge de les seves mascotes i establir una bona comunicació. El projecte ha crescut amb el pas del temps i cada vegada té més públic. Si abans les colònies només s’adreçaven als infants, enguany també es convida els joves a participar en el Dog Camp Teens. De fet, en aquesta edició, es va celebrar un campament a Senterada, al Pallars Jussà, del 3 al 10 de juliol, amb infants d’entre 7 i 12 anys, i un segon al Moianès, amb joves d’entre 13 i 17 anys. En total, les estades sumen una seixantena d’infants i joves que hi han participat amb els seus gossos.

«El nombre d’inscrits s’ha duplicat respecte a edicions anteriors. I és que hem vist com l’interès sobre l’univers del gos ha crescut amb el pas dels anys», posa de manifest Pere López, director del Dog Camp i també president de l’ACEC 4 Turons. De fet, la iniciativa va ser pionera a Catalunya, però ara ja han brotat altres projectes, sobretot casals d’estiu, on els infants aprenen diverses metodologies d’educació canina. I quina és la millor manera d’aprendre per a un gos? López afirma que el joc és la fórmula d’aprenentatge més efectiva tant per a les persones com per als gossos i, per això, durant el campament itinerant al Moianès s’ha jugat molt.

Tendes, macarrons i lladrucs

Motxilles a l’esquena, sabatilles esportives posades i setze quilòmetres diaris per fer. Aquest ha estat el dia a dia de la vintena de joves que avui han conclòs la ruta GR 177, també coneguda com la ronda del Moianès. Un camí de més de cent quilòmetres que els ha permès recórrer la comarca de forma circular, passant per municipis com Moià, Collsuspina, Castellterçol, Castellcir i Monistrol de Calders. Durant el trajecte, han après a cuinar macarrons de muntanya amb els recursos que tenien a l’abast, a dormir cada dia en lloc diferents i a compartir les aventures del camí amb el seu company de viatge més fidel.

Al llarg de la travessa, els participants no s’han separat de la seva mascota ni un sol moment. Per tant, «s’ha produït una convivència contínua que ha reforçat d’una forma sorprenent el vincle entre l’animal i la persona», destaca López. A banda de les caminades , s’han promogut activitats específiques per mostrar-los estratègies d’educació canina de la mà d’un equip d’etòlegs, pedagogs i instructors canins. Les propostes han estat diverses i sorprenents, com ara jornades de pàdel surf, d’excursions aquàtiques i d’equitació amb el gos. «En jugar i dedicar temps a l’animal es poden resoldre problemes com les actituds incíviques o l’agressivitat de la mascota», sosté López.

El respecte a la muntanya

Durant el campament, els joves han rebut nocions de supervivència a la muntanya. Aprendre a racionalitzar l’aigua, a suportar les inclemències del temps o a adaptar-se a una vida nòmada són alguns dels reptes que han superat amb encert. Un aprenentatge in situ que han pogut complementar amb xerrades d’alpinistes com Eduard Sallent, que els ha donat consells sobre la seguretat a la muntanya, o de cartògrafs com Iván Vilanova, que els ha ofert lliçons d’orientació.

Una altra de les ensenyances que els joves s’emporten a casa és la importància de respectar la pagesia. «Un dels propòsits del campament és reforçar la conscienciació dels joves envers les activitats agrícoles i ramaderes, tot recordant-los com han de comportar-se a la muntanya amb el gos», explica López. D’aquesta forma, aprenen a no trepitjar els sembrats o a mantenir el gos allunyat dels vedells. En definitiva, a conviure amb la resta d’animals del bosc. «Al final, la nostra aspiració és aconseguir una bona convivència entre la persona, el gos i la societat», conclou López.

Amb aquest campament itinerant al Moianès, els promotors de la iniciativa finalitzen la setena edició de les convivències adreçades als infants i joves i als seus gossos.

En temps de pandèmia, agraeixen poder celebrar les colònies com cada any i tenen l’esperança de seguir creixent de cara al futur amb l’objectiu d’arribar a més nens i nenes perquè puguin arribar a casa amb mil històries per explicar i mil formes noves de comunicar-se amb el seu gos.