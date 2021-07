Si la situació pandèmica ho permet, Castellgalí celebrarà enguany la Festa Major entre els dies 23 i el 30 agost. El programa hauria d'haver començat aquest dissabte, 24 de juliol, amb activitats fins el 2 d'agost, però l'Ajuntament ha decidit ajornar-lo un mes confiant que que les condicions epidemiològiques no seran tan adverses.

Així hi ha fet públic el consistori en un comunicat aquest dilluns després d'analitzar la situació sanitària actual i amb l'objectiu de "prioritzar la salut dels nostres veïns i veïnes". Així doncs, els actes que hi havia previstos per a la setmana del 26 de juliol al 2 d'agost es posposaran correlativament, per ordre de programació, del 23 al 30 d'agost. Tanmateix, l'Ajuntament es reserva el dret de suspendre alguna activitat en funció de les mesures que prenguin les autoritats sanitàries segons vagi evolucionant la pandèmia. En cas que finalment no es pogués realitzar cap dels actes previstos a final d'agost, la festa Major quedaria suspesa de forma definitiva.

Malgrat aquest ajornament de la major part del programa, es mantindran algunes activitats en la setmana inicialment prevista. Es tracta de l'obertura de portes del Museu, que es farà diumenge, 25 de juliol a la 1 del migdia tenint en compte que compleix les mesures de seguretat establertes, el torneig de petanca d'aquell mateix dia a 2/4 de 9 del matí, i el tir al plat del diumenge, 1 d'agost a les 7 del matí.