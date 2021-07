L’àrea d’Educació del Consell Comarcal del Bages ha gestionat durant aquest curs més de 3 milions d’euros destinats a beques menjador. Enguany es van presentar 4.837 sol·licituds, de les quals 4.224 van ser adjudicades. A més, 249 alumnes s’han beneficiat de menjador escolar gratuït, entre altres motius, pel fet d’haver-se de desplaçar a un altre municipi obligatòriament, el que ha suposat una dotació econòmica de gairebé 280.000 euros. El Consell Comarcal s’ha fet càrrec de 31 menjadors escolars a la comarca del Bages durant aquest curs.

Pel que fa al transport escolar, l’altre servei que presta el Consell Comarcal a la comunitat educativa del Bages, durant el curs 2020-2021 s’han gestionat 95 serveis, que han suposat el transport de 2.582 infants durant tot el curs escolar.

La quantitat destinada a subvencionar el transport col·lectiu urbà ha ascendit als 3.797 euros, mentre que el transport per als alumnes d’educació especial ha rebut una aportació directa de 63.158 euros, i ha beneficiat un total de 108 alumnes.

Per oferir el servei de transport escolar, el Consell Comarcal ha contractat 9 monitors addicionals que han complementat la feina dels monitors i monitores assignats a cada contracte. També s’ha contractat 10 persones com a personal de suport per al monitoratge de menjador escolar amb l’objectiu de facilitar la gestió de la covid-19 als espais de menjador.

A més a més, a través del programa Treball i Formació, 10 joves han estat contractats per poder donar suport tant al menjador com d’acompanyar al transport escolar.