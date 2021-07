Un any després de l’inici de les obres, el pont que connecta el nucli de Cabrianes (Sallent) amb el polígon industrial Illa Sud i amb l’eix del Llobregat (C-16) ja mostra perfectament la nova amplada que tindrà, tot i que encara hauran de passar uns dos mesos perquè es pugui utilitzar. Fins ara, les obres s’han focalitzat en el tauler, que s’ha desmuntat completament, i en el reforç i eixamplament de l’estructura, però en els últims mesos ja s’ha estat treballant en la base de la nova plataforma. Això permet que ja es pugui veure quina dimensió tindrà.

Un cop completades, les obres donaran lloc a un pont reformat que haurà doblat l’amplada amb una plataforma totalment nova i que passarà dels 6 metres que tenia a 12. Tindrà una calçada de doble carril que permetrà el pas alhora d’un vehicle per cada sentit –fins ara calia cedir el pas al primer que hi entrava perquè difícilment n’hi podien transitar dos a la vegada– i una vorera per a la circulació tant de vianants com de ciclistes.

Malgrat aquest eixamplament, se’n conserva tota l’estructura inferior original, que inclou les arcades i els alçats, per bé que s’hi ha afegit un arc central per fer el pont més resistent per poder suportar l’increment de càrrega que comportarà l’ampliació.

En canvi, longitudinalment no hi haurà canvis, i es mantindran els 73 metres de llargada que té, tot i que els treballs abasten una àrea més gran, d’uns 300 metres, amb l’adequació dels trams que entronquen amb la carretera a la qual dona servei, la B-430. L’última previsió era que el pont es pogués reobrir al trànsit el setembre.