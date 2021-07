Les maratons de vacunació, sumades al ritme creixent d’administració de dosis als punts de vaccinació massiva, han permès que les comarques de la regió central superin el llindar del 50,8% de la població total vacunada amb pauta completa. Tot i això, la regió encara que no arriba al 51,4% de vacunats, que és la mitjana de Catalunya. El creixement en dues setmanes és notable: el 5 de juliol hi havia el 38,2% de la població amb la pauta completa a la regió central. A Catalunya era del 40,1%. Espanya també ha superat el 50% de vacunats amb pauta completa.

Pel que fa al ritme d’administració de primeres i segones dosis, la mitjana de les comarques centrals segueix per darrere de la de Catalunya, amb el 60,5% i el 59,5% de primeres dosis administrades i el 46% i el 45% de segones dosis. Aquestes xifres segueixen la tendència de fa dues setmanes, quan Catalunya tenia el 55,2% de la població vacunada amb una dosi, envers el 53,9% del total vaccinat a la regió central. Respecte a segones dosis, el 36,2% havia rebut la segona dosi al conjunt de Catalunya i el 34,4% a la Catalunya central.

La xifra de persones d’entre 20 i 29 anys amb una dosi a la Catalunya Central és del 31,6% de la població. En aquesta franja d’edat, superant la mitjana de Catalunya, que té el 29,9% d’aquesta població.

Fa 14 dies, el Departament de Salut de la Generalitat va confirmar a Regió7 que hi havia el 9,69% de la població de 16 a 29 anys de la Catalunya Central vacunada. I el 8,65% a Catalunya. Aquests joves no eren la prioritat de les vacunacions massives, pensades per completar vacunacions de franges d’edat superior que havien tingut una presència als centres de vacunació per sota del que s’esperava. En canvi, en els primers dies d’obertura de la vaccinació a la franja compresa entre els 16 i els 29 anys hi ha hagut una alta demanda i, malgrat haver-hi problemes per trobar hora, un resultat positiu de dosis administrades.

El Departament de Salut ha administrat la pauta completa al 9,4% de la població d’entre 20 i 29 a la Catalunya Central. A la resta del territori, aquesta xifra és 3,7 punts inferior (5,7%) de la població d’aquesta franja amb pauta completa. La comarca amb més vacunats amb pauta completa d’aquest col·lectiu és el Solsonès, amb el 17,3%, coincidint amb la vacunació massiva amb Janssen (monodosi) de dimarts passat, en la qual sí que es van poder vacunar els majors de 18 anys.

Pel que fa a la mitjana de joves d’entre 16 i 19 vacunats amb una primera dosi, a Catalunya hi ha el 21,5% de la població vaccinada, envers el 22,4% a la regió central. El 0,6% han rebut la segona, superant el 0,4% de mitjana de Catalunya. En referència a pautes completes, les comarques centrals han arribat al 4,8% dels joves, i superen el 2,8% de la resta del territori. La comarca amb més vacunats amb pauta completa és la Cerdanya, amb el 8,7% dels joves.

Salut, però, va prioritzar la vacunació de les persones d’entre 30 i 40 anys a les maratons d’administració de vaccins. En aquesta franja s’anava enrere i, a més a més, amb totes les edats amb possibilitat de demanar hora de vacunació, hi va haver més dificultats per aconseguir cita. Divendres s’havien vacunat 15.360 persones, que van passar per un dels 30 punts de vacunació exprés que es van muntar les darreres tres setmanes a municipis de la regió sanitària de la Catalunya central.

L'ús de Janssen per agilitzar el procés ha apropat els joves d’entre 20 i 29 anys a la immunitat

Aquestes campanyes, en què moltes vegades s’administrava Janssen per agilitzar el procés, ha apropat els joves d’entre 20 i 29 anys a la immunitat. El mateix ha passat amb les persones d’entre 30 a 34 anys. Aquest dies també s’ha incrementat el nombre de joves amb pauta completa (6% a Catalunya, i el 9,8%, a la Catalunya central).

El Solsonès encapçala el rànquing de vacunats amb la primera dosi (46,1%) entre els 30 i 34 anys. Pel que fa a segones dosis i pauta completa, la comarca amb més vacunats és el Moianès, amb l’1,6% (segona dosi) i el 22,7% (pauta completa), respectivament.

Des del balanç del 5 de juliol, les franges d’entre 35 i 49 anys són les que assoleixen percentatges més alts de població vacunada amb segones dosis i pautes. Aquesta situació coincideix amb l’inici d’inoculacions del segon vaccí al grup i les maratons de vacunació sense cita prèvia.

La franja que més immunitzats amb la pauta completa ha aconseguit a la regió central és la de 40 a 44 anys, que ha quadruplicat els vacunats amb pauta completa a les comarques centrals i passa de tenir el 12,1% de la població vacunada al 55,2%. Aquesta tendència es repeteix amb segones dosis inoculades, ja que el col·lectiu presentava el 2,1% de la població amb la segona dosi i ara en té el 41,1%.

El total el percentatge de població amb la pauta completa d’entre 45 i 49 anys a la regió s’ha duplicat, passant del 34,7% al 67,3%. Al mateix territori, la xifra de vaccinats amb segona dosi ha passat del 27,7% de la població al 57,4%. El Bages lidera de nou, en sumar el 70,1% de la població amb la pauta.

Per un altre costat, també hi ha hagut un creixement rellevant de vacunats d’entre 35 i 39 anys a la Catalunya Central. En aquest cas, el 25,6% d’aquesta població ja té la pauta completa, superant, per tant, per 20,8 punts el 4,8% que sumava aquesta franja el 5 de juliol. El Solsonès és la comarca amb més vaccinats amb doble pauta a aquesta franja, amb el 41,4% del col·lectiu.