La Fundació SHE-Fundació la Caixa, liderada pel cardiòleg Valentí Fuster, està ultimant els preparatius de cara a la posada en marxa, aquest setembre, del projecte d’investigació Healthy Communities 2030, que vol estudiar els impactes sobre la salut dels mètodes dissenyats pel mateix Fuster sobre els hàbits de vida de 2.300 persones, la meitat de Sallent i la meitat de Cardona.

Si no hi ha res de nou, ara sí que s’iniciarà el programa, després que s’hagi hagut d’ajornar un temps per la covid, i hi ha previstes dues presentacions prèvies, amb presència del mateix Valentí Fuster, per explicar exactament en què consisteix i com es desenvoluparà durant els propers deu anys. A Sallent es farà el 28 de juliol, a les 7 de la tarda, a la Fàbrica Vella, i a Cardona, el dimecres següent, 4 d’agost, a la mateixa hora, a l’auditori Valentí Fuster. L’accés és gratuït, però en els dos casos s’ha de fer reserva prèvia.

En concret, el projecte té coma objectiu validar científicament que la intervenció en una comunitat té un impacte positiu en els hàbits de vida d’aquesta mateixa comunitat i redueix el risc de patir malalties cardiovasculars. L’estudi comptarà amb 1.115 veïns i veïnes de Cardona i 1.150 més de Sallent, d’entre 12 i 85 anys, escollits d’una selecció aleatòria a partir dels seus respectius censos. Un cop escollits els participants, se’ls prendran mesures de pes, estatura, perímetre de cintura, pressió arterial, colesterol, triglicèrids, glucosa en sang, força muscular i dades d’hàbits d’alimentació, activitat física, son, consum de tabac i nivell d’estrès. Aquests mesuraments s’aniran repetint al llarg de tot el projecte, que té una durada de deu anys, per veure com evolucionen a partir dels programes de vida saludable dissenyats per Fuster que s’aplicaran als participants.

Malgrat aquesta aleatorietat, les dues presentacions que es faran han de servir per convidar el conjunt de la població a participar-hi, amb una xerrada motivacional a càrrec del mateix cardiòleg Valentí Fuster. L’acompanya un equip científic del qual també formen part la doctora Gloria Santos i els doctors Jaume Marrugat i Xavier Orrit. En cada cas, també participaran els respectius alcaldes i responsables de les àrees de Salut.