Castellbell i el Vilar encara la recta final de les obres de rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament, que van començar el setembre i que suposen una reforma pràcticament integral, especialment de la nau central i també de la façana, que recuperarà el seu estat original. Els treballs ja estan gairebé enllestits fins al punt que ja s’hi ha fet la darrera visita d’obres prevista, i ara només falten els acabats, el trasllat i reordenació del material, i la col·locació del mobiliari. La idea és que a partir de la primera setmana d’octubre tot el personal ja pugui treballar i atendre el públic en les dependències renovades, segons ha explicat l’alcaldessa, Montse Badia.

Amb aquestes obres, l’edifici haurà fet un rentat de cara després de l’esfondrament de part de la coberta que va patir el 2015 a causa d’unes pluges continuades, i que va obligar a reorganitzar el seu funcionament i distribució interna a l’espera que ara pugui tornar a recuperar la normalitat. A resultes d’aquell incident es va fer una primera actuació d’emergència a l’edifici i es van adaptar espais de l’antiga biblioteca i del centre cultural Joan Masats per encabir-hi personal que es va haver de traslladar, i també s’hi va ubicar provisionalment la sala de plens, que encara s’hi celebren hores d’ara.

Com que l’edifici era vell i havia quedat obsolet en molts aspectes, es va aprofitar per fer una rehabilitació integral més enllà de l’emergència del moment, recorda Badia, que culminarà aquest octubre amb l’entrada en funcionament «al complet», de manera que quedaran lliures els espais d’altres edificis que s’havien ocupat provisionalment.

Més espai i qualitat

Aquesta reforma permet aprofitar més l’espai, sosté l’alcaldessa, i assegura que també implicarà «una major qualitat en la prestació dels serveis», a banda de millores en l’accessibilitat «que no complíem», i d’una digitalització documental. Explica que també s’haurà potenciat l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. I és que, a banda de refer la coberta, també s’haurà remodelat el pati, part de la planta baixa i la planta primera, i s’ha habilitat una nova planta sotateulada que servirà de sala polivalent per a exposicions, xerrades activitats diverses, i l’edifici disposarà d’un ascensor que connectarà totes les plantes. Tot plegat, dotarà l’ajuntament de més despatxos i sales per donar cabuda a tot el personal i evitarà haver-ne de compartir com fins ara, i també s’haurà renovat la instal·lació elèctrica, de calefacció, climatització i ventilació.

Igualment, s’ha fet una extensa intervenció a la façana, que recuperarà el seu aspecte original amb pedra vista i les arcades primigènies, de manera que acabarà sent «com una mostra de tota la història de l’edifici», apunta Badia.

Les obres a l’exterior ja s’han acabat, i a l’interior només falten alguns acabats, de manera que al llarg d’aquest estiu, i a mesura que es vagin completant alguns espais, ja es preveu començar a traslladar i ordenar part del material als seus nous emplaçaments. Paral·lelament a la seva entrada en funcionament, de cara a la tardor, i si les mesures sanitàries ho permeten, es farà la inauguració oficial de les dependències remodelades amb una possible jornada de portes obertes.

Les obres de remodelació, pràcticament integral, de l’edifici de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar han tingut un cost aproximat de 700.000 euros, més de la meitat dels quals els ha finançat la Diputació de Barcelona, i la resta els ha aportat el mateix Ajuntament a partir de recursos propis.