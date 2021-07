La senadora republicana Mirella Cortès s’ha reunit aquesta setmana amb l’alcalde de Santpedor, Xavier Codina, i, davant l’opacitat sobre els actius reals de què disposa la Sareb al municipi i la falta d’interlocució amb l’administració local per part de l’anomenat «banc dolent», el grup republicà ha decidit demanar explicacions al Govern de l’Estat per tal de conèixer de quants actius immobiliaris disposa la societat a Santpedor.

Cortès lamenta la manca de voluntat de l’Estat, ara i en el moment del rescat bancari l’any 2012, per establir normativament cap obligació a la Sareb sobre la cessió d’habitatges per a lloguer social. Entre les preguntes registrades, la sallentina demana al govern de Sánchez que «en cas de disposar d’actius immobiliaris al municipi, quants d’ells són considerats de caràcter social», així com si «el govern considera que l’Ajuntament de Santpedor hauria de poder disposar del llistat d’aquests immobles per planificar de manera adequada les polítiques d’habitatge al municipi».

Així mateix, Cortès també ha preguntat a l’executiu si considera que s’haurien d’establir mecanismes i canals de negociació entre la Sareb i l’Ajuntament per a la gestió d’aquests pisos, en cas que n’hi hagués, o «si creuen que seria convenient que el 30% de l’estoc d’habitatge propietat de la Sareb fos cedit a les administracions públiques per al seu ús social», com han demanat els republicans també al Parlament.

Segons ERC, que va presentar fins a dos cops al Parlament una proposició de llei per garantir el retorn social del rescat bancari, és imprescindible «dotar-nos del màxim d’eines per fer front a l’emergència residencial».