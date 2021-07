L’Ecoxarxa del Bages organitza a partir de demà i fins diumenge les «Jornades d’organització social per resistir el col·lapse», que pretenen discutir sobre grans qüestions que afecten i afectaran la humanitat les properes dècades des de la hipòtesis que el decreixement econòmic és inevitable i que convé organitzar aquest descens perquè sigui «el més feliç i just possible per a les persones i pel territori». El col·lectiu organitza les jornades en motiu del seu 10è aniversari al poble de Camps en col·laboració amb l’associació de veïns i l’Ajuntament de Fonollosa.

Les jornades, que estan obertes al públic, inclouran diverses xerrades entorn dels eixos temàtics: crisi energètica i climàtica, agricultura i autosuficiència, economia feminista i moneda social. També es faran tallers pràctics de qüestions tan diverses com marges de pedra seca, conserves i deshidratació d’aliments, autosuficiència energètica o autosuficiència agroecològica. Les jornades compten amb noms com Gustavo Duch (autor de llibres com Lo que hay que tragar, Alimentos bajo sospecha, Sin lavarse las manos, Huertos de libertad o Mucha gente pequeña), Martina Marcet (ramadera agroecològica, sociòloga i màster en pensament contemporani), Susana Martín (economista i autora del llibre Nada está perdido) i Sergi Caballero (projecte de permacultura Mas les Vinyes).

Des de l’entitat posen en relleu que cada cop més veus de l’àmbit científic i acadèmic alerten que estem arribant als límits físics de la nostra biosfera i que el canvi climàtic tindrà efectes devastadors per a l’agricultura i la vida com la coneixem. Grans qüestions que es podran debatre a les jornades.

El programa actualitzat i el formulari d’inscripció per participar-hi es poden trobar a la web dedicada a l’esdeveniment: resistirelcollapse.org.