L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha adjudicat els treballs per a la redacció del projecte per tal de construir una via ciclista per a vehicles no motoritzats (bicicletes, patins i patinets) des del nucli del municipi fins a Torroella de Baix. Aquesta nova infraestructura transcorrerà majoritàriament de forma paral·lela a l’N-141c i permetrà que els veïns i veïnes d’aquest barri puguin fer-ne ús per tal d’accedir a la major part dels serveis , com l’escola, la sanitat o l’alimentació, que estan ubicats al nucli del municipi.

Aquest projecte també inclou la connexió intermunicipal amb Navarcles arribant fins al pont de la Fàbrica Vermella. Per a la planificació d’aquest segon tram, s’ha treballat conjuntament amb l’Ajuntament de Navarcles per tal que el carril pugui arribar fins al nucli d’aquest municipi i d’aquesta manera unir ambdós municipis veïns a través d’aquesta via ciclista. Així el projecte contempla un ramal que sortirà de la carretera N-141c a l’alçada de l’accés a l’antic hotel Vaji.

Prèviament a l’adjudicació d’aquest projecte constructiu, es va redactar el projecte d’actuació específica (PAE), que ja s’ha fet arribar als serveis territorials d’urbanisme de la Catalunya Central. Segons fonts municipals, aquesta actuació suposa la primera pedra cap a un nou model de mobilitat que es vol anar implantant al municipi i s’ha escollit iniciar-lo en aquest punt ja que és un barri proper al nucli on els residents han de desplaçar-se per fer ús de serveis com l’alimentació, la sanitat o l’escola i també perquè permetrà que serveixi d’enllaç als camins del Llobregat i al pla de vies blaves impulsat per la Generalitat de Catalunya. La redacció del projecte s’ha adjudicat per un import de 12.039 euros.

Aquesta actuació s’engloba en un marc més ampli de comunicació de vies ciclistes amb la voluntat de crear una xarxa intermunicipal entre el poble de Sant Fruitós de Bages i els seus municipis veïns.