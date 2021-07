Sallent té sobre la taula 25 idees que poden ser una oportunitat. Són les conclusions d’un cicle de sopars-tertúlia que va organitzar l’arquitecte Jordi Ludevid i que van tenir diferents especialistes de reconeguda vàlua en temes mediambientals, energètics i urbanístics, especialment. Ahir al vespre, els resultats es van presentar al saló de plens de l’Ajuntament de Sallent. Una d’aquestes idees, cobrir la part sud de la muntanya de residus salins del Cogulló, va portar l’empresa ICL a tramitar un projecte per dur a terme la idea. De moment, aquest projecte està aturat per qüestions administratives, tot i que l’empresa minera ja ha fet passos per superar les limitacions que va trobar en la primera petició.

L’acte d’ahir va tenir dues parts. La d’exposició de les conclusions d’aquest cicle de trobades en les quals un ponent expert feia la seva exposició i acabava amb alguna proposta per aportar idees a Sallent i als altres tres pobles del Bages amb indústria minera, Cardona, Balsareny i Súria, i una part prèvia en la qual Jordi Ludevid va presentar un llibre de reflexió sobre el futur de les professions i el paper que hi tenen a les ciutats.

Es tracta d’un treball que aporta nous punts de vista sobre l’estructura de les professions i la necessitat de mantenir-les perquè, entén l’autor, que són garantia del futur i del futur democràtic de les ciutats. Ahir, l’arquitecte sallentí resident a Cabrianes va presentar l’edició en anglès del seu llibre, que ha estat molt ben valorat en diferents àmbits d’agrupacions professionals i acadèmics.

En l’acte, que es va fer a la sala de plens de l’Ajuntament de Sallent, Ludevid va ser acompanyat de l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, de l’exalcalde i diputat David Saldoni, de Nani Sala, del restaurant La Sala i tertulià, i d’Enric Badia, tertulià i redactor en cap de Regió7.

Entre totes les idees que es van tractar a les tertúlies, on participaven una vintena de persones, la del parc fotovoltaic és la que ha avançat més.

En un origen tenia la idea de ser un projecte amb implicació pública i reversió a la població.