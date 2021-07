Santpedor celebra avui i demà diverses activitats per commemorar la seva patrona, santa Anna, amb un programa adaptat a les mesures sanitàries.

La festa començarà aquesta tarda a 2/4 de 8 amb el repic de campanes amb les campaneres de Santpedor, i després, a la plaça Gran U d’Octubre, l’alcalde farà l’entrega de l’ofrena i la bandera de la vila, es lliuraran els premis del concurs de balcons florits i es renovarà el vot de poble.

També hi haurà una mostra de cultura popular a la mateixa plaça amb els castellers de Santpedor, la colla gegantera, la colla bastonera Els Picarols, els Bous de Foc, i l’Associació Cultural Popular Escoles de Santpedor. Després, concert amb Xarop de Nit.

Demà, a les 7 de matí sortirà la caminada cap a l’ermita de Sant Francesc per portar la bandera i l’ofrena fins a Santa Anna. A 2/4 de 9 hi haurà el repic de campanes i la missa davant l’ermita. A la tarda es cantaran els goigs i hi haurà sardanes i l’actuació de la cobla Els Lluïsos.