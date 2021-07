Els vestidors de la piscina municipal de Santpedor llueixen des d’aquesta setmana els cartells de la campanya «Cossos diversos», impulsada pel Consell Comarcal del Bages per fomentar uns vestidors inclusius i segurs. La iniciativa defensa que totes les persones, independentment del seu cos, se sentin còmodes en el moment de canviar-se als vestidors dels equipaments públics de la comarca. La campanya té tres cartells il·lustratius en què es defensa aquesta diversitat de cossos.

La regidora d’Igualtat, Núria Martínez Amat, explica que «l’Ajuntament s’ha adherit a la campanya amb l’objectiu que totes les persones acceptin el seu cos sigui com sigui i no mostrin rebuig vers altres cossos, perquè tots els cossos són diferents i no per això uns són millors que d’altres».