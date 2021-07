Una quarantena d’agents turístics han participat aquesta setmana a la jornada de treball convocada per Bages Turisme, amb l’objectiu d’aglutinar el sector i posar en comú les diferents experiències en matèria de promoció i estructuració de l’oferta turística que s’estan portant a terme al territori. A la sessió, que es va fer en format telemàtic, s’hi van presentar algunes de les principals dades turístiques del darrer any i els nous projectes turístics que s’han posat en marxa darrerament a la comarca, així com la campanya promocional de Bages Turisme per impulsar les visites al territori durant la temporada d’estiu en un any marcat per la Covid-19.

L’any 2020 el Bages va rebre més de 43.000 viatgers que es van allotjar en hotels i més de 4.800 que van fer-ho en cases de turisme rural. Aquestes dades suposen una important caiguda (-63% i -46%, respectivament) respecte les de l’any 2019 com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19. Destaca la bona valoració que els turistes fan de la comarca, amb poblacions com Monistrol de Montserrat, Cardona i Manresa que encapçalen les opinions, amb una puntuació per sobre de 8.

Bages Turisme va presentar un nou portal web per a professionals del sector per millorar la comunicació amb els agents i aportar informació d'interès

Amb l’objectiu de projectar al territori de cara a la temporada d’estiu, Bages Turisme ha portat a terme una campanya amb accions on i off line adreçades al públic de proximitat però també a l’estranger, amb el focus posat al mercat francès, quan els indicadors de la pandèmia millorin a Catalunya.

D'altra banda, Bages Turisme va presentar també un nou portal web per a professionals del sector turístics per tal de millorar la comunicació amb els agents i poder aportar informació d'interès pel sector de manera estructurada, clara i actualitzada sobre formacions, subvencions i ajuts, dades, programes de competitivitat i comunicats diversos. S'hi pot accedir a través de https://professionals.bagesturisme.cat/

Pel que fa als nous projectes turístics, a la jornada es van poder conèixer les darreres accions de dinamització sobre la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages i novetats sobre Manresa 2022. També s’hi va presentar el projecte Camins de la Sèquia, un nou producte turístic que ofereix paquets per descobrir l’entorn de la Sèquia de manera autònoma. Pel que fa al Geoparc de la Catalunya Central, es va explicar la seva alineació amb el turisme sostenible i els ODS de les Nacions Unides i les oportunitats que el segell genera per atraure inversions en aquest sentit.

Per al conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, “jornades com aquesta serveixen per aglutinar el sector i promoure el treball conjunt entre agents públics i privats i avançar en la mateixa línia estratègica”. La jornada va comptar amb el suport de la gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona