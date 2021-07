L’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs (ICOG) proposa per aquest estiu un viatge geològic per l’estat espanyol a través d’algunes de les seves meravelles naturals, amb l’objectiu de fomentar el geoturisme. La ruta proposa 20 destinacions geològiques de les diferents comunitats autònomes, entre les quals hi ha la muntanya de sal de Cardona.

A través de les recomanacions de les seves delegacions, el Col·legi de Geòlegs proposa una ruta amb 20 destinacions de l’estat que destaquen per la seva bellesa paisatgística i que van des de glaceres, volcans, muntanyes, mines, geoparcs, platges, litorals o coves de les diferents comunitats. De Catalunya el col·legi fa dues propostes. D’una banda, la muntanya de sal de Cardona «com un fenomen natural únic al món, que s’ha explotat com a recurs des del Neolític». En destaca també que el 2003 es va inaugurar com a parc cultural de la muntanya de sal i que «és una de les meravelles del Geoparc de la Catalunya Central».

L’altra destinació destacada del territori català és el Carrilet de l’estany Gento, al nord del Geoparc Orígens, al Pirineu de Lleida, que es troba dins la zona perifèrica del parc nacional d’Aigüestortes i l’estany de Sant Maurici, amb una georuta que transcorre per l’antiga via.

Altres destinacions destacades són el parc natural de Somiedo (Astúries), el volcà Cerro Gordo de Ciudad Real, la mina romana de Las Médulas (León), el Geoparc del Courel (Lugo), el futur Geoparc de petjades de dinosaures de La Rioja, el Flysch de Bizkaia, el parc natural de Teno en Buenavista (Tenerife) o Barrancas de Burujón (Toledo), entre d’altres.