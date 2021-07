Els tallers de sensibilització i convivència que promou el Consell Comarcal del Bages han comptat amb la participació de prop de 700 joves d’entre 16 i 18 anys del territori durant aquest curs que s’ha tancat. Les sessions s’han fet a través d’internet a causa de la situació de pandèmia, però han permès continuar la feina de sensibilització per ajudar a fer front al racisme i afavorir el respecte a la diferència i la igualtat entre cultures, generacions i gèneres.

Les sessions conduïdes per la Fundació Akwaba, i que compten amb el suport de la Diputació de Barcelona, han promogut la cohesió social i la convivència en la diversitat a partir dels tallers que portaven per nom «Todos tenemos la Sangre Roja» i «La Batalla Final».

El primer d’aquests tallers ha girat al voltant d’un curtmetratge en què es denuncien els tractes discriminatoris i la segona proposta ha permès als joves participants fer una mirada a situacions de violència i racisme a través de la història de la música. Els joves migrats del centre de Sant Martí i els que formen part del projecte Treball i Formació també han pogut participar de les sessions de formació.

Novetats a partir del setembre

A partir del mes de setembre, els tallers de sensibilització i convivència presentaran algunes novetats. El proper curs 2021-2022 el Consell Comarcal del Bages té previst programar el taller «I tu, qui ets?», conduït per ImpactaT, en format de teatre fòrum per reflexionar sobre la convivència ciutadana. Aquesta nova proposta per al curs vivent també comptarà amb el suport de la Diputació de Barcelona.