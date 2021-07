La Fundació Jesús Serra, del Grup Catalana Occident, i l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort han fet públic l’alumnat beneficiari de la primera edició de la “Beca Fundació Jesús Serra” que pagarà, durant el proper curs 2020-21, el 90% de la matrícula a estudiants d'aquest municipi, que és la localitat natal del fundador del grup d'assegurances, Jesús Serra. De moment, s'han atorgat ajuts als 4 primers estudiants dels 8 que hi ha previstos que se'n beneficiïn mentre duri el programa. El termini per presentar sol·licituds per optar a accedir a aquest programa va finalitzar el 15 de juliol i aquesta setmana una comissió formada per ambdues entitats ha atorgat les 4 beques d’aquesta primera edició del programa, després de valorar tots els expedients presentats.

En total es van presentar 15 sol·licituds, de les quals 7 eren d’accés a la universitat i 8 d’estudiants que actualment ja estan cursant estudis de Grau. En aquesta primera edició del programa de beques s’han escollit quatre alumnes, dos que accedeixin a la universitat i dos més que ja estiguin cursant estudis universitaris. A aquests quatre s’hi aniran incorporant dos més cada curs fins arribar al màxim de 8 estudiants vilomarencs becats, els quals tindran opció de mantenir la beca fins la finalització dels seus estudis de grau sempre que compleixin amb els requisits establerts a les bases del programa. Per poder optar a aquestes beques, els sol·licitants havien de ser menors de 25 anys, acreditar un mínim de tres anys empadronats al municipi i un expedient acadèmic amb una nota de, com a mínim, un 7.

Una vegada atorgades aquestes beques, els beneficiaris hauran de signar el document d’acceptació fins el proper 6 de setembre a les 12:00h a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i serà també al setembre que es farà una trobada entre l’alumnat beneficiari, l’alcalde del municipi, Enric Campàs, i el director de la Fundació, Ignacio Gallardo-Bravo.

L'objectiu principal d'aquest programa conjunt entre la Fundació Jesús Serra i l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort és oferir al jovent vilomarenc amb talent i aptitud la possibilitat de cursar estudis superiors, impulsar la seva educació i oferir-los aquest suport en el seu desenvolupament acadèmic.