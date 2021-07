L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha rebut aquesta setmana a l’Ajuntament el nou president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez Mosella. A la trobada, hi van assistir també la vicepresidenta de l’ens comarcal, Marta Viladés Ribera, i la gerent de la institució, Gal·la Cortadellas Bertran.

La trobada va servir per fer un repàs de diversos temes d’interès per a la ciutat de Manresa i el conjunt dels municipis de la comarca com energies renovables, mobilitat, ocupació, ensenyament i seguretat ciutadana, entre d’altres. En la trobada es va acordar continuar avançant en la coordinació territorial en aquests àmbits i treballar de manera conjunta davant d’administracions superiors.

Aquesta va ser la primera reunió al consistori des que els representats del Consell van ocupar els seus càrrecs, a principi d’aquest mes de juliol, després de la renúncia per motius professionals de la fins aleshores presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente.