Navàs tornarà a gaudir, del 18 al 24 d’agost, de la seva festa major, que enguany estarà marcada per les restriccions derivades de la covid-19 i el programa s’anirà modificant en funció de les dades epidemiològiques i les normatives existents.

Amb les mesures actuals es presenten tres grans canvis respecte l’any passat: hi haurà dos escenaris principals, el tradicional a la Plaça de l’Ajuntament i un altre al capdamunt del Passeig Ramon Vall. Tots els actes acabaran a les 0:30h de la matinada i no hi haurà servei de bar, ni tampoc es permetrà entrar begudes als espais, que estaran perimetrals amb tanques, si bé l’entrada a tots els actes continuarà sent gratuïta.

El consistori ha informat que, malgrat les mesures preses, la regidoria de Festes ha programat una festa major de nivell per a tots els públics, destacant els concerts per a joves i no tant joves, espectacles infantils i els tradicionals balls de diumenge, on hi haurà diverses sorpreses.

Música per a totes les edats

El dijous, en comptes de la Bouada, hi haurà un concert del Moi&Toti, acompanyats de músics de Navàs. Divendres, al concert jove serà el torn de dos grups de casa: UltimÀtom Band i QNDA; abans, però, els més menuts, i també les famílies, podran gaudir de l’espectacle Reggae per Xics.

Dissabte, el grup d’Altafulla Portobello tocaran a l’escenari del passeig, i quan acabin, a la Plaça de l’Ajuntament, la reconeguda Orquestra Di-Versiones farà ballar al públic assegut a les cadires. Diumenge serà el torn d’homenatjar uns les bandes icòniques del rock, Queen, a càrrec del grup Tribut a Queen MOMO. Més tard, a l’escenari del passeig hi pujaran els Sense Sal. Finalment, el dilluns començarà amb el tradicional concert-vermut a càrrec de la santpedorenca Berta Sala, a la tarda serà el torn de la Cobla Principal de La Bisbal, que també oferiran el concert d’orquestra de nit i per acabar, a la nit, el grup navassenc Nervi serà el teloner del grup valencià Smoking Souls. Dimarts, els incombustibles Pep i Ma José oferiran el seu espectacle.

Esports i actes culturals

Del dimarts al dijous se celebrarà el tradicional 3×3 de bàsquet, organitzat pel CB Navàs. Dimecres, al cinema a la fresca, Fotofilm projectarà la pel·lícula «La capitana Marvel». Dissabte, a partir de les 19:30h, es farà l’acte d’inauguració de la Festa Major i la Proclamació de la Pubilla i Dames d’Honor i l’Hereu i el Fadrí del 2021.

Diumenge serà el torn del tradicional Ball de Gegants, Nans, Cascavells i Bastoners de Navàs; en aquest acte, es descobrirà la imatge restaurada dels gegants Jordi i Montserrat, que també ballaran el ball del seu 50è aniversari; a més, en comptes de les tradicionals tres sardanes, el navassenc Jordi Busquets Conangla ha ideat una sardana que engloba totes les músiques dels balls i que esdevindrà una tradició més. El diumenge a la tarda, el reconegut actor Joan Pera oferirà el seu monòleg «Una estona». Dilluns, per a la mainada, la Companyia La Tal oferirà l’espectacle The Incredible Box, i dimarts, durant tot el dia, a la Baixada del Sant Jordi hi haurà instal·lat un tobogan gegant d’aigua que és apte per a totes les edats.

Reserva d’entrades

En la majoria dels actes s’haurà de reservar entrada (gratuïta) per tal de complir amb l’aforament establert a causa de la covid-19. Les entrades es podran reservar a través de la web entrades.navas.cat a partir del 10 d’agost. Per a qui no pugui reservar-les de forma telemàtica, també es podran adquirir a l’OAC els dies 16 i 17 d’agost, de 9 a 13h.

En els actes serà obligatòria la mascareta en tot moment, així com la distància social i hi haurà gel hidroalcohòlic. Les cadires estaran separades i com a màxim es podran agrupar 10 persones. A més, tant a dins com fora dels recintes, es treballarà per evitar les aglomeracions.

El cartell està dissenyat per la il·lustradora navassenca Aida Pérez (Aida Bloom) i el programa es repartirà properament a totes les cases.