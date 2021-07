El ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat una moció presentada pel grup municipal del PSC, que forma part del govern amb Alternativa per Sant Joan (AxSJ), que demana a la Generalitat que concreti els terminis per a la redacció del projecte i la construcció del nou institut Cardener. El govern municipal està treballant en l’adequació dels terrenys del sector Llobet on es preveure construir el nou equipament per poder fer la cessió aquest mateix any al departament d’Educació, després del compromís de tots els grups municipals per fer el nou edifici. L'aprovació de la moció s'ha fet amb el suport de tots els grups i l'abstenció d'ERC.

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada demanarà al govern de la Generalitat que en els pressupostos de l’any vinent hi hagi una partida econòmica que contempli la redacció del projecte de construcció del nou institut Cardener i que, de cara al 2023, ja es prevegi la seva construcció i es puguin iniciar les obres. Aquest són dos dels acords que contempla la moció presentada pel grup municipal del PSC, que es va aprovar al ple d’aquest dijous.

La proposició també demana que es compti amb l’ Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, així com amb la comunitat educativa, en la redacció del projecte del nou centre per tal que estigui adaptat a la realitat educativa del municipi i contempli les necessitats del projecte educatiu.

La moció recorda que en les darreres reunions entre la regidoria d’Educació del consistori i els Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central «sempre hi ha hagut el compromís de la construcció del nou edifici». Per aquest motiu, el consistori també ha acordat demanar una reunió el proper mes de setembre amb la nova directora dels Serveis Territorials per seguir treballant en la línia. Es dona el cas que la nova delegada és la santjoanenca, Gemma Boix, que va ser regidora d’ERC a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

La moció del PSC s’ha presentat després que, el 6 de juliol passat, el partit entrés una proposta de resolució a la comissió d’educació del Parlament de Catalunya on demanava concreció en la data de redacció i execució del projecte de l’institut Cardener i, segons apunta la formació a la moció aprovada, «el govern de la Generalitat format per els grups d’ERC i Junts van votar en contra de posar terminis a la redacció i execució de l’obra».

L’Ajuntament de Sant Joan va acordar en un ple de final del 2019 l’aposta per construir un nou edifici per l’institut Cardener, amb el compromís de tots els grups municipals. Actualment, el govern treballa en l’adequació dels terrenys municipals, amb el soterrament de la línia de mitjana tensió que travessa el solar, per poder fer la cessió al Departament d’educació al llarg d’aquest any.

L’institut Cardener va ser creat el curs 2012- 2013 a l’antic edifici de l’escola Joncadella i l’espai necessita reformes i ha quedat molt limitat. El nou institut es preveu construir en un solar de 8.149 metres quadrats i de propietat municipal situat en un extrem del carrer de Josep Vicenç Foix, a tocar del carrer Josep Casas, que ja està qualificat com a zona d’equipament públic, al sector del Llobet. Actualment, a l’institut Cardener s’hi fa de primer a quart d’ESO, i és un dels dos instituts de secundària que hi ha al municipi.