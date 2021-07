El programa de Noves Oportunitats de la Catalunya Central impulsat des d’Ampans, conjuntament amb la fundació Intermèdia, ha tancat el curs 2020-21 amb 335 joves, dels quals un 75% ha aconseguit l'acreditació de les formacions especialitzadores. La Fundació afirma que, un cop més, han seguit la línia ascendent de resultats satisfactoris, malgrat la pandèmia. A més, asseguren que el seu programa "s’ha consolidat com una sortida amb valor per als joves" a qui s’adrecen.

El curs, amb alumnes de cinc comarques diferents (Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès), ha ofert 20 línies formatives, entre les quals atenció al client, cuina, hostaleria, mecànica o electrònica. Ha estat possible, en part, gràcies a la col·laboració d'altres centres educatius i serveis socials, els quals han adoptat el programa com a recurs propi. També hi han contribuït amb 60 empreses col·laboradores, que han facilitat les pràctiques als joves.

La tercera edició del programa ha aconseguit retornar 49 joves als estudis i 37 han aconseguit un contracte laboral.

Els cursos d'Ampans s’adrecen a joves d’entre 16 i 14 anys, que no treballen i han abandonat els estudis, "amb l'objectiu que recuperin les ganes d'aprendre i retornin al sistema educatiu o bé es formin i trobin una feina". Actualment, les inscripcions per al curs vinent ja estan obertes i totes aquelles persones interessades poden contactar amb la Fundació a través del telèfon 935 220 040