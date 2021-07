El municipi de Monistrol de Calders es troba immers en els actes de la seva festa major, que majoritàriament tenen lloc a la Platanera, que és un espai amb més capacitat per poder complir les restriccions d’aforament que marca la normativa de la covid-19.

Avui al matí les activitats començaran amb visites guiades al jaciment arqueològic de la Llandriga i continuaran amb l’activitat «Sobre rodes», un joc per equips de totes les edats que consistirà en un circuit sorpresa pel poble, on s’aniran aconseguint els ingredients indispensables per fer un vermut.

Ja a la tarda, es farà el concurs de pintura ràpida a la plaça de l’Església i el campionat de futbolí a Ca la Mestra. A les 7 de la tarda, a la Platanera, es podrà veure l’espectacle familiar de Betu el pallasso i, a 2/4 de 10 del vespre, el Grup de Teatre l’ACR de Fals presentarà l’obra El crèdit.

Demà, diumenge, la festa continua amb jocs infantils, taller de malabars i l’entrega de premis de la pintura ràpida. A la tarda, hi haurà partit de futbol i l’actuació de la Gran Band Orquestra. Els actes acabaran dilluns amb un concert amb la cobla Ciutat de Manresa.