El grup municipal d’ERC de Súria, que és el principal partit a l’oposició en aquest Ajuntament, demana al PSC que concreti aviat com es reformularan determinats aspectes de funcionament intern, després del trencament del pacte amb el GIIS, que ha deixat els socialistes en un govern en minoria amb només 4 regidors de 13.

Així ho van expressar els republicans en el darrer ple, aquesta setmana, que van demanar com es reformularia un aspecte pendent com són les comissions informatives, que a Súria es cobren per assistència, i que «caldrà redefinir» en el nou context que ha deixat un sol partit al govern i quatre a l’oposició, segons explicava la portaveu republicana, Marta Viladés. Tot plegat, apunta, va vinculat a la configuració del cartipàs, que també s’haurà de concretar en funció de la nova estructura del consistori.

Després del trencament del pacte, l’alcalde va signar els decrets de revocació de competències que tenien els membres del GIIS i que, de moment, s’ha atribuït ell mateix en espera d’alguna altra possible modificació. En el ple d’aquesta setmana es va fer un pas més, amb una modificació del règim econòmic dels membres corporatius, tenint en compte que una de les regidores del GIIS rebia una retribució, i, en canvi ara, com a membres de l’oposició, passen tots a cobrar només per assistència als òrgans col·legiats.

En el mateix ple, el govern del PSC va fer marxa enrere en una proposta de modificació de crèdit per reduir l’import destinat a la Fira Medieval d’enguany, al novembre, davant els dubtes sobre la seva celebració. Tanmateix, l’oposició en bloc va considerar precipitada la decisió, i va demanar de retirar la proposta.