Navàs tornarà a gaudir, del 18 al 24 d’agost, de la seva festa major, que enguany estarà marcada per les restriccions derivades de la covid-19 i el programa s’anirà modificant en funció de les dades epidemiològiques i les normatives establertes. Amb les mesures actuals es presenten tres grans canvis respecte a l’any passat: hi haurà dos escenaris principals, el tradicional a la plaça de l’Ajuntament i un altre al capdamunt del passeig de Ramon Vall. Tots els actes acabaran a 2/4 d’1 de la matinada i no hi haurà servei de bar, ni tampoc es permetrà entrar begudes als espais, que estaran perimetrats amb tanques, si bé l’entrada a tots els actes continuarà sent gratuïta.

Serà una festa major molt musical, ja que, des de dijous fins dimarts, hi haurà concerts cada dia, amb més d’una desena de formacions d’estils molt variats, i amb grups que s’han fet molt populars com Portobello, Sense Sal i els valencians Smoking Souls.

Dissabte es farà l’acte d’inauguració de la festa i la proclamació de la pubilla i les dames d’honor i l’hereu i el fadrí del 2021.

Diumenge serà el torn del tradicional ball de gegants, nans, cascavells i bastoners de Navàs. En aquest acte es descobrirà la imatge restaurada dels gegants Jordi i Montserrat, que també faran el ball del seu 50è aniversari. En lloc de les tradicionals tres sardanes, el navassenc Jordi Busquets ha ideat una sardana que engloba totes les músiques dels balls i que esdevindrà una tradició més. Diumenge a la tarda, el reconegut actor Joan Pera oferirà el seu monòleg Una estona. Dilluns, per a la mainada, la Companyia La Tal oferirà l’espectacle The Incredible Box, i dimarts, durant tot el dia, a la Baixada del Sant Jordi hi haurà instal·lat un tobogan gegant d’aigua que és apte per a totes les edats.

En la majoria dels actes s’haurà de reservar entrada (gratuïta) per tal de complir l’aforament establert.