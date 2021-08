La Festa de la Verema del Bages tornarà per 26a vegada el 2 i 3 d’octubre amb epicentre a Artés i amb la comarca del Bages com a protagonista. La festa procurarà recuperar alguns dels actes més rellevants, sempre que la normativa sanitària ho permeti.

El que ja s’ha anunciat que es podrà veure a Artés serà una exposició amb els cartells dels últims anys de la festa. El fotògraf artesenc Sebastià Plans ha signat la majoria de cartells de les edicions de la Festa de la Verema del Bages, però enguany s'ha jubilat.

En aquest cas serà la jove dissenyadora artesenca, Aina Girabal qui signa el cartell de la 26a edició. L'exposició de cartells esdevindrà un reconeixement a Sebastià Plans per la seva aportació a la festa.

Tot i que el programa d'actes complert es donarà a conèixer el mes de setembre, l'organització ja ha anunciat que la inauguració es farà a el dia 1 d’octubre al vespre a la Torre Lluvià de Manresa, en un acte que comptarà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa i els quatre cellers ubicats a la capital bagenca. Prèviament, dijous 30 de setembre, es preveu la celebració de la Nocturna Vinum, amb activitats i vins de la DO Pla de Bages a un total de tretze establiments, la gran majoria de Manresa.

La Festa de la Verema s'ha convertit en un punt de trobada per als cellers que formen part de la DO Pla de Bages. L’organització ha posat en relleu que enguany vol fer una mirada «el màxim d’optimista» cap al futur de la viticultura a la comarca, malgrat les situacions de dificultats que el sector també pateix a causa de la pandèmia. La Ruta del Vi de la DO Pla de Bages, projecte conjunt del Consell Comarcal del Bages i la DO Pla de Bages, s’ha incorporat enguany a la comissió organitzadora, formada per l’Ajuntament d’Artés, la Confraria dels Vins del Bages, la DO, els cellers d’Artés i representats del teixit associatiu del municipi.